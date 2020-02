El Porsche Panamera híbrido de 680 Hp aterriza en Chile

Porsche reveló para Chile el modelo más potente de su gama híbrida: el Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. El modelo no solo sorprende por su extenso nombre, sino también por los 680 Hp que desarrolla combinando un motor a combustión con un bloque eléctrico.

"La llegada del Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo es un verdadero hito para Porsche en Chile", dijo Alfredo Gantz, General Manager de Porsche en Chile. "Contamos con una unidad exclusiva, en color Plata GT Metalizado, reservada para el primer cliente que llegue a nuestro Porsche Center y quiera asumir el desafío de conducir el deportivo de cuatro puertas más potente de la marca".

Porsche Panamera Sport Turismo Hybrid

Este tipo de tecnología no es ajena a la marca, que ya en 2007 se aventuraba con un prototipo del Cayenne híbrido en el Salón de Los Ángeles. Más tarde se consolidaría con el lanzamiento del hiperdeportivo 918 Spyder, presentado en 2013 con una potencia combinada de más de 880 Hp. Incluso Ferdinand Porsche, fundador de la marca, desarrolló en 1900 un vehículo híbrido que combinaba una batería con dos generadores impulsados por motores de combustión.

Apariencia familiar, comportamiento deportivo

Más de 100 años no han pasado en vano y el Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo lo hace notar. Combina un V8 turbo de 4.0 litros con una potencia de 530 Hp y un motor eléctrico que produce 130 Hp, que desarrollan en conjunto los 680 Hp mencionados y un par máximo de 850 Nm.

Porsche Panamera Sport Turismo Hybrid

Con esto el familiar de Porsche acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h, que logra mediante una caja PDK de doble embrague y ocho relaciones y un sistema de tracción integral adaptativo (PTM). Una cifra impresionante si se toma en cuenta el alto peso del auto, 2.325 kilogramos.

Pero además es un auto práctico. Gracias a su carrocería familiar, un amplio volumen del maletero de 424 litros y una configuración se asientos 4+1 -atrás cuenta con dos asientos semi individuales y un pequeño asiento central- el Panamera Sport Turismo E-Hybrid es más que solo potencia.

Prestaciones y economía en un mismo Panamera

A pesar de este nivel de prestaciones, el modelo híbrido enchufable también es extremadamente eficiente. En modo eléctrico este Panamera tiene una autonomía de hasta 49 kilómetros y una velocidad punta de 140 km/h. La batería, de una capacidad de 14,1 kWh, puede ser cargada en un tiempo de entre 2,4 y 6 horas dependiendo del tipo de cargador y de la potencia de la red.

Utilizando ambos motores combinados, el auto recorre 33,3 km/l según el ciclo de conducción europeo (NEDC). El Turbo S E-Hybrid Sport Turismo ofrece todas las innovaciones de la segunda generación del Panamera. Entre ellas se incluye el cuadro de instrumentos digital Porsche Advanced Cockpit, avanzados sistemas de asistencia y el eje trasero direccional, que está disponible como opción.

Otra gran innovación es el spoiler en el techo, único en su segmento y que permite un ajuste de tres ángulos diferentes en función de la conducción y de la configuración seleccionada en el vehículo.

De serie incluye un alto equipamiento que incluye el sistema eléctrico de estabilización del balanceo de Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC Sport), que incluye el diferencial autoblocante trasero Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus); sistema de frenos cerámicos de alto rendimiento Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), llantas de aleación de 21 pulgadas en diseño 911 Turbo, la avanzada dirección asistida Power Steering Plus y Paquete Sport Chrono. También cuenta con suspensión neumática de tres cámaras que forma parte del Porsche Active Suspension Management (PASM), que permite una conducción deportiva y un elevado confort.

El precio de entrada en Chile del Panamera Turbo S E-Hybrid es de 183.900 dólares ($ 125 millones aproximadamente), cifra que puede aumentar mediante el equipamiento adicional y la personalización.