Presidente de China prohíbe vehículos Tesla, ¿cuál es el verdadero motivo?

Extraño pero cierto, el presidente Xi Jinping viajó a la ciudad de Chengdu por la apertura de los Juegos Universitarios Mundiales y lo más extraño de todo es que por temas de seguridad dio la orden de que los modelos de Tesla no podrán circular en determinadas zonas de la ciudad.

No es primera vez que el presidente del país asiático restringa a los propietarios de los vehículos Tesla a no circular por las calles cuando se encuentra de viaje, es más, en los últimos años los modelos del fabricante norteamericano no pueden ser utilizados en bases militares chinas, ni en complejo de viviendas ni en la ciudad turística donde realizan diferentes retiros de verano del Partido Comunista.

¿Cuál sería la razón? Según el propio Xi Jinping es el temor de la recopilación de datos confidenciales, los cuales se pueden extraer de las cámaras integradas en los Tesla. No obstante, según señalan en la marca se ha comprometido públicamente a no infringir la ley y seguir todas las normas de datos que dispone el país.

Pese a esto, las órdenes son claras y la prohibición de estos vehículos es total cuando está en terreno el presidente.

Evidentemente, estamos ante una medida muy extraña, ya que China es el segundo mercado con más presencia de modelos Tesla en el mundo, solo lo supera Estados Unidos. Además, cuenta con el “Giga Shanghái”, la fábrica de la compañía más grande y representa más de la mitad de su producción a nivel global.