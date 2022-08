Subastan el Nissan Skyline GT-R R34 de Paul Walker en más de medio millón de dólares

En Monterey, específicamente en la famosa “Car Week”, fue subastado por Mecum este especial Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II, modelo que tiene una profunda historia pues uno de los propietarios que tuvo fue nada menos que Paul Walker, por lo que para algunos lo hace aún más particular.

La cifra de este especial Nissan se elevó a los US$ 580.000, pero esto no es extraño, pues en 2014 se había subastado por 750 mil euros y en 2016 llegó a nada menos que a un millón de euros, por lo que este precio no causa especial atención, pero sí, sus características.

Si te resulta conocido este modelo es porque tiene su historial de apariciones, especialmente porque estamos frente a uno de los autos de demostración que se utilizó para promocionar diversas entregas de la saga “Rápido y Furioso”. Además, para los fanáticos de esta saga, el difunto Paul Walker lo conservó por varios años y se estima que le hizo cerca de 29 mil kilómetros.

Como si esto fuera poco, este modelo cuenta con un especial cualidad, pues se trata de estar en el selecto grupo de las 14 unidades que son legales en Estados Unidos, pues en dicho país el Skyline GT-R R34 no es legal.

¿La razón? Las leyes federales prohíben matricular autos que no estén homologados ahí, a menos que tenga más de 25 años a partir de la última unidad que salió de fábrica. El caso de este GT-R R34, es considerado como un auténtico clásico, por lo que no hay problemas.

Este Nissan Skyline GT-R R34 es el número 672 de los 1.855 V-Spec II que lograron producir. De esta forma, sigue sumando razones para catalogarlo como un ejemplar histórico y de suma relevancia para la industria automotriz, sobre todo para los fanáticos de este modelo.

Si bien, no es un modelo de serie pues a lo largo de los años ha tenido diversas modificaciones, conserva el motor de seis cilindros de 2.6 litros y su transmisión de cambios de seis velocidades, no obstante, cuenta con una admisión en fibra de carbono Nismo, un colector de admisión GReddy, un radiador y un escape Trust.

Este Skyline GT-R R34 tiene sus particularidades, tales como sus especiales vinilos dorados y negros, sus honorables llantas Volk TE37 en acabado bronce mate y sus amortiguadores de cuerpo roscado Tein, lo hace lucir como una pieza en extinción y que el nuevo dueño deberá cuidar con sumo cuidado.