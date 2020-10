Biden y dichos de Trump sobre el Covid: “Que le diga eso a las 205 mil familias que perdieron a alguien”

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, arremetió el lunes contra el presidente Donald Trump, su rival en las elecciones del 3 de noviembre, por afirmar que no hay que tenerle “miedo” al coronavirus, ni dejar que “domine” la vida de la gente.

“Voy a dejar el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. Me siento realmente bien. No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas", indicó el mandatario esta tarde en su cuenta de Twitter.

“Que le diga eso a las 205.000 familias que perdieron a alguien”, dijo Biden, quien se enfrentó a Trump en un caótico debate televisado el miércoles pasado, solo dos días antes de que el presidente anunciara su diagnóstico positivo de Covid-19.