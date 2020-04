Desde una exchica Bond hasta el tecladista de Bon Jovi: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (IV)

Cada semana se dan a conocer más y más casos de contagios en el planeta por el Covid-19. De hecho, la cifra mundial ya superó los dos millones de afectados y en Chile los números bordean las diez mil personas. Y a medida que las autoridades sanitarias van actualizando la información, también se revelan nuevos casos de celebridades, deportistas y políticos que han contraído el virus.

Uno de los primeros en darlo a conocer fue el actor Tom Hanks junto a su esposa Rita Wilson, quienes compartieron en sus redes sociales los síntomas que comenzaron a sentir mientras se encontraban en Australia durante el rodaje de una película. Con los días, otros rostros también reconocieron que estaban cumpliendo cuarentena por haber arrojado positivo en Covid-19, como Idris Elba, el primer ministro británico Boris Johnson, el príncipe Carlos, Pink y la española Itziar Ituño, reconocida por su rol de inspectora en la exitosa serie de Netflix, la Casa de Papel.

Otra actriz que también contó a través de sus redes sociales que había dado positivo fue la franco-ucraniana Olga Kurylenko, que adquirió fama internacional por su papel de Chica Bond en la película Quantum of Solace, protagonizada por Daniel Craig. En su cuenta de Instagram, la también modelo contó que estaba encerrada en su casa, pero que estuvo sintiéndose enferma por varias semanas. Ahora, cuando ya está recuperada, aseguró, en otro post, que ha disfrutado mucho el tiempo en de confinamiento porque no ha tenido que trabajar ni viajar y que ha aprovechado el tiempo para concretar varias cosas pendientes.

A fines del mes pasado, David Bryan, tecladista y compositor de Bon Jovi, también utilizó su cuenta de Instagram para relatar a sus seguidores que estaba contagiado. “He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no tengan miedo! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto ... con la ayuda de todos los estadounidenses!”.

Foto: @LUFC/Twitter.

El mundo del deporte lamentó ayer la partida de uno de los suyos. A través de un comunicado, el Leeds United comunicó que el excampeón del mundo Norman Hunter murió por causa del Covid-19 a sus 76 años. El club inglés señaló que el exdefensa -del equipo que hoy es dirigido por Marcelo Bielsa- fue trasladado la semana pasada a un recinto hospitalario tras dar positivo en el virus y que “a pesar de continuar la batalla y de los mejores esfuerzos del personal del Servicio Nacional de Salud, perdió su pelea tristemente esta mañana” (ayer).

En febrero pasado se dio a conocer a la luz pública que el escritor chileno Luis Sepúlveda se encontraba hospitalizado tras haber sido diagnosticado con el virus. El reconocido autor de “Un viejo que leía historias de amor”, se encontraba internado en España en estado grave tras haber participado de un encuentro literario en Portugal tiempo antes. Durante el período que permaneció en la UCI, el autor tuvo varios momentos críticos, de acuerdo con información de sus cercanos. Luego de un ligero repunte a inicios de esta semana, su estado se agravó y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

16/06/2017 Luis Sepúlveda presenta su novela El fin de la historia EUROPA ESPAÑA CULTURA

Hace algunos días, el conocido presentador y locutor de la cadena estadounidense ABC, George Stephanopoulos, contó en el programa Good Morning America que había contraído el virus, pero que su caso, en gran parte, había sido asintomático y no sentía malestar. Su esposa, sin embargo, que también está contagiada, ha tenido un cuadro más delicado. “Nunca había estado más enferma”, dijo quien además fuera asesor político de Bill Clinton.

España es uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo: Los contagiados llegan casi a las 190 mil personas y la cifra de fallecidos bordea las 20 mil víctimas. Una de las afectadas es la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, aunque poco se sabe de su estado de salud. A mediados del mes pasado el Palacio de la Moncloa -la casa de gobierno española- confirmó la noticia, pero no han querido entregar más información. Es tanto el hermetismo sobre la situación de la primera dama ibérica, que algunos medios de ese país se refieren al caso como un “secreto de Estado” que se guarda entre las autoridades.