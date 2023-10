“No es una guerra”: Israel asegura haber encontrado 40 bebés asesinados por Hamas en el kibutz de Kfar Aza

Las Fuerzas de Defensa israelíes llevaron este martes a la prensa extranjera al kibutz de Kfar Aza, una de las zonas más afectadas cuando los militantes de Hamas atacaron Israel desde la Franja de Gaza. En el lugar, cadáveres de residentes y militantes de Hamas yacían en los terrenos entre casas quemadas, muebles esparcidos y autos incendiados, mientras soldados israelíes iban de casa en casa para llevarse a los muertos.

“Ves a los bebés, a las madres, a los padres, en sus dormitorios, en sus salas de protección y cómo los mata el terrorista. No es una guerra, no es un campo de batalla. Es una masacre, es una actividad terrorista”, declaró el general de división israelí Itai Veruv.

“Es algo que no he visto en mi vida. Es algo que solíamos imaginar de nuestros abuelos, abuelas en los pogromos de Europa y otros lugares. No es algo que ocurra en la nueva historia”, agregó.

Sobre estos hechos, según detalló el medio español ABC, según detallaron del ejército de Israel a una reportera del medio local i24News, entre los restos del ataque habían encontrado los restos de “al menos 40 bebés”, de lo cual también dio cuenta la Embajada de Israel en Francia, quienes condenaron el hecho.

“Los bárbaros de Hamas masacraron a 40 bebés durante los ataques del 7 de octubre. Israel honrará a cada una de las víctimas de estos atroces ataques terroristas islamistas. No nos detendremos ante nada para hacer que estos terroristas paguen un alto precio”, tuiteó la Embajada de Israel en Francia en la red social X (antes Twitter).

Un portavoz militar declaró que el número de víctimas mortales de los ataques de Hamás había ascendido a 900 personas, en su mayoría civiles abatidos a tiros en sus casas, en la calle o en una fiesta, lo que empequeñece la escala de cualquier ataque anterior de los islamistas, aparte del 11-S.

Decenas de israelíes fueron llevados a Gaza como rehenes y algunos “desfilaron” por las calles. Desde entonces, al menos 770 gazatíes han muerto en ataques israelíes, según funcionarios de Gaza, mientras que distritos enteros de la Franja han sido arrasados.