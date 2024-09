“Hubo horas muy intensas de coacción, chantajes y presiones”: Edmundo González comparte “toda la verdad” sobre su salida de Venezuela

Este miércoles, el excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, compartió un comunicado desde España, país al que solicitó asilo político y donde se encuentra desde el pasado 8 de septiembre.

En ese contexto, el representante de la Plataforma Unitaria Democrática, compartió a través de su cuenta de X la historia detrás de su salida del país, a más de un mes de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se proclamó como ganador.

“Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta de la república, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país”, explicó González.

“En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”, puntualizó.

González continuó explicando que “hubo horas muy intensas de coacción, chantajes y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre, que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano”.

En el video, el excandidato advierte que “un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento”.

“Como Presidente electo de millones de venezolanos que votaron por un cambio de la democracia y la paz no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy”, sentenció.