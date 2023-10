Israel lanza 400 ataques aéreos contra Gaza y Hamas denuncia el día más sangriento contra civiles palestinos

Una andanada de ataques aéreos israelíes en toda la Franja de Gaza destruyó el martes varios edificios residenciales y sepultó a familias bajo los escombros, mientras los funcionarios de salud en el asediado enclave palestino informaron de cientos de muertos y del cierre de instalaciones médicas debido a los daños de las bombas y la falta de energía.

El creciente número de muertos por la escalada de bombardeos de Israel no tiene precedentes en el conflicto palestino-israelí que dura décadas, destacó The Associated Press. Se augura una pérdida de vidas aún mayor en Gaza una vez que las fuerzas israelíes respaldadas por tanques y artillería lancen una esperada ofensiva terrestre destinada a aplastar a los militantes de Hamas.

Los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han estado quedando sin alimentos, agua y medicinas desde que Israel cerró el territorio tras el devastador ataque de Hamás del 7 de octubre contra ciudades del sur de Israel.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, dijo que los ataques aéreos israelíes mataron al menos a 704 personas durante el último día, en su mayoría mujeres y niños. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las cifras de muertes citadas por el grupo radical palestino, que dice contar las cifras diarias de los directores de hospitales.

Israel dijo el martes que había lanzado 400 ataques aéreos durante el último día, matando a comandantes de Hamás, alcanzando a militantes que se preparaban para lanzar cohetes contra Israel y atacando centros de mando y un túnel de Hamás. Israel informó de 320 ataques el día anterior.

Vista del lugar de un ataque israelí contra una casa, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 24 de octubre de 2023. Foto: Reuters

En las principales ciudades del centro y sur de Gaza, donde Israel había dicho a los civiles que se refugiaran, se repitieron escenas de rescatistas sacando muertos y heridos de grandes montones de escombros de edificios derrumbados. Fotografías gráficas y videos tomados por The Associated Press mostraron a los rescatistas cavando para desenterrar pequeños cuerpos de las ruinas.

Un padre se arrodilló en el suelo del Hospital Al-Aqsa en Deir Al-Balah junto a los cuerpos de tres niños muertos envueltos en sábanas ensangrentadas. Más tarde, en la morgue cercana, los trabajadores rezaron por los 24 muertos envueltos en bolsas para cadáveres, varios de ellos del tamaño de niños pequeños.

Los edificios que se derrumbaron sobre los residentes mataron a decenas de personas a la vez en varios casos, aseguraron testigos. Dos familias perdieron un total de 47 miembros en una casa arrasada en Rafah, dijo el Ministerio de Salud.

Un ataque contra un edificio de cuatro pisos en Khan Younis mató al menos a 32 personas, incluidos 13 miembros de la familia Saqallah, indicó Ammar al-Butta, un pariente que sobrevivió al ataque aéreo. Aseguró que había unas 100 personas refugiadas en el edificio, incluidas muchas que habían sido evacuadas de Ciudad de Gaza.

“Pensamos que nuestra zona sería segura”, afirmó.

Mujeres palestinas, que huyeron de sus casas en medio de los ataques israelíes, se refugian en una escuela administrada por las Naciones Unidas en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 20 de octubre de 2023. Foto: Reuters

En Ciudad de Gaza, al menos 19 personas murieron cuando un ataque aéreo alcanzó la casa de la familia Bahloul, según los sobrevivientes, que dijeron que decenas de personas más seguían enterradas. Las piernas de una mujer muerta y de otra persona, ambas todavía medio enterradas, colgaban de los escombros donde los trabajadores cavaban entre la tierra, el concreto y las barras de refuerzo.

Otro ataque destruyó un bullicioso mercado en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, dijeron testigos. Fotos de AP mostraron el piso de una verdulería cubierto de sangre.

El Ministerio de Salud dirigido por Hamas dice que más de 5.800 palestinos, incluidos unos 2.300 menores, han muerto por ataques aéreos y de artillería israelíes que siguieron al ataque del 7 de octubre por parte de militantes de Hamas, que irrumpieron en Israel matando a más de 1.400 personas y tomando a más de 200 rehenes.

Hospitales sin combustible

Los médicos en Gaza dicen que los pacientes que llegan a los hospitales muestran signos de enfermedades causadas por el hacinamiento y la mala higiene después de que más de 1,4 millones de personas huyeron de sus hogares en busca de refugios temporales bajo el bombardeo más intenso de la historia de Israel.

Las agencias de ayuda han advertido repetidamente sobre una crisis de salud en el pequeño y superpoblado enclave palestino bajo un bloqueo israelí que ha cortado la electricidad, el agua potable y el combustible, al que sólo llegan pequeños convoyes de la ONU con alimentos y medicinas.

Una mujer palestina sostiene a sus hijos, que fueron heridos junto con ella en un ataque israelí, en el hospital Shifa en Ciudad de Gaza, el 23 de octubre de 2023. Foto: Reuters

“El hacinamiento de civiles y el hecho de que la mayoría de las escuelas utilizadas como refugios albergan a mucha gente, es un caldo de cultivo ideal para la propagación de enfermedades”, dijo Nahed Abu Taaema, médico de salud pública del Hospital Nasser en Khan Younis, en declaraciones a Reuters.

Israel ha dicho a todos los que viven en la mitad norte de la Franja de Gaza, de 45 kilómetros de largo, que se desplacen hacia el sur, pero sus ataques han arrasado distritos en todo el enclave.

Dado que todos los hospitales se están quedando sin combustible para alimentar sus generadores, los médicos han advertido que equipos críticos, como las incubadoras para recién nacidos, corren el riesgo de detenerse.

El Ministerio de Salud dirigido por Hamas dijo que 40 centros médicos habían suspendido sus operaciones en un momento en que los bombardeos y los desplazamientos están ejerciendo una enorme presión sobre el sistema.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que un tercio de los hospitales de Gaza no estaban funcionando. “Estamos de rodillas pidiendo esa operación humanitaria sostenida, ampliada y protegida”, señaló el jefe de emergencias regionales de la OMS, Rick Brennan.

Miembros de la prensa fotografían a soldados israelíes mientras suenan las sirenas de los cohetes entrantes lanzados desde la Franja de Gaza, el 24 de octubre de 2023. Foto: Reuters

El privado Hospital Indonesia, el más grande del norte de Gaza, dijo el martes que había apagado todo excepto los últimos departamentos vitales, como la Unidad de Cuidados Intensivos.

El único otro hospital que todavía atendía a pacientes en el norte de Gaza, el Hospital Beit Hanoun, suspendió sus operaciones debido al intenso bombardeo de la ciudad, informó el Ministerio de Salud palestino.

“Si el hospital no recibe combustible, esto será una sentencia de muerte contra los pacientes en el norte de Gaza”, dijo Atef al-Kahlout, director del hospital.

En los refugios temporales donde los palestinos desplazados se amontonan con sus familias esperando estar a salvo de las bombas, la gente está empezando a sufrir molestias estomacales, infecciones pulmonares y erupciones cutáneas, comentó Abu Taaema, del Hospital Nasser.

“Hace calor en la tienda bajo el sol del mediodía y hay insectos y moscas... Por la noche hace frío y no hay suficientes mantas para todos. Todos los niños están enfermos”, dijo Sojood Najm, una mujer alojada en un refugio de la ONU.

Palestinos reaccionan en el lugar de un ataque israelí contra una casa, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 24 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Huyó de su casa en Ciudad de Gaza con su marido y sus tres hijos y han estado viviendo en una tienda de campaña durante nueve días, sin poder bañarse. “Todos los días lloro por mi madre”, afirmó Najm.

En una farmacia, el dueño dijo que quedaban pocos productos. La gente había acumulado medicamentos de venta libre, pero existía la preocupación de que los tratamientos para enfermedades crónicas pudieran agotarse, destacó Reuters.

Lento paso de ayuda

Pese a estas limitaciones, 20 camiones no pudieron transportar ayuda a los civiles palestinos en la sitiada Franja de Gaza el martes, dijeron las Naciones Unidas mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó los esfuerzos humanitarios para entregar ayuda a través de un cruce desde Egipto como “no lo suficientemente rápidos”.

“Esperamos que los materiales puedan entrar a Gaza mañana”, dijo el portavoz de ayuda de la ONU, Eri Kaneko. No dijo por qué los camiones no pudieron cruzar a Gaza desde Egipto el martes.

Estados Unidos está negociando con Israel, Egipto y las Naciones Unidas para intentar crear un mecanismo de entrega para llevar ayuda a Gaza. Están discutiendo sobre los procedimientos para inspeccionar la ayuda y los bombardeos en el lado de la frontera con Gaza.

Camiones que transportan ayuda esperan para salir, en el lado palestino de la frontera con Egipto, en el sur de la Franja de Gaza, el 21 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Cuando los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron el martes si la ayuda estaba llegando a Gaza tan rápido como se necesitaba, Biden dijo: “No lo suficientemente rápido”.

Rafah es el principal cruce de entrada y salida de Gaza que no limita con Israel. Se ha convertido en el centro de los esfuerzos para entregar ayuda desde que Israel impuso un “asedio total” del enclave en represalia por un ataque de militantes de Hamas el 7 de octubre.

Desde que comenzaron las entregas limitadas de ayuda el sábado, 54 camiones han cruzado a Gaza transportando alimentos, medicinas y agua, lo que el secretario general de la ONU, António Guterres, describió como “una gota de ayuda en un océano de necesidad”.

No se ha entregado combustible. Israel, señala Reuters, está preocupado por el posible desvío de los suministros de combustible por parte de Hamas.

Las Naciones Unidas han advertido que sus reservas de combustible se agotarán en unos días. La agencia de la ONU que proporciona ayuda a los palestinos en Gaza, UNRWA, advirtió el martes que tendría que detener sus operaciones el miércoles por la noche si no había entregas de combustible.

“Mientras negociamos con el gobierno de Israel sobre la mejor manera de llevar combustible a Gaza, tenemos 400.000 litros en camiones listos para funcionar. Esto proporcionaría combustible para aproximadamente dos días y medio más”, dijo al Consejo de Seguridad Lynn Hasting, alta funcionaria de ayuda de la ONU.

Pedido de pausa humanitaria

En medio de este escenario, Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá pidieron el martes una pausa humanitaria en la guerra entre Israel y Hamas para permitir entregas seguras de ayuda a los civiles afectados por la escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad en el enclave asediado por Israel.

La presión internacional para que se envíe ayuda sin obstáculos a Gaza aumentó cuando el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas informó que los ataques aéreos israelíes habían matado a más de 700 palestinos durante la noche. El portavoz del Ministerio, Ashraf Al-Qidra, dijo que ésta era la cifra de muertos más alta en 24 horas durante el asedio de dos semanas de Israel.

El humo aumenta después de un ataque israelí contra Gaza visto desde el sur de Israel, el 24 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Las agencias de la ONU suplicaban “de rodillas” que se permitiera la entrada de ayuda de emergencia a Gaza sin obstáculos, diciendo que se necesitaban más de 20 veces las entregas actuales para apoyar a los 2,3 millones de habitantes de la estrecha franja en medio de la devastación generalizada por el bombardeo aéreo de Israel.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el martes que se proteja a los civiles y expresó su preocupación por las “claras violaciones del derecho internacional humanitario” en Gaza.

En tanto, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, hablando ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pidió “pausas humanitarias” para permitir envíos urgentes de ayuda a los civiles de Gaza.

“Los civiles palestinos no tienen la culpa de la matanza cometida por Hamas”, dijo Blinken, refiriéndose a la matanza de 1.400 personas, principalmente civiles, por parte de los militantes, y la captura de más de 200 en un ataque de un día en las comunidades israelíes cercanas a Gaza.

“Los civiles palestinos deben ser protegidos. Eso significa que Hamas debe dejar de usarlos como escudos humanos... Significa que Israel debe tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles”, reiteró el jefe de la diplomacia estadounidense.