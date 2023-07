La sugerencia de los médicos alemanes ante la ola de calor: implementar la siesta en el horario de trabajo

Aunque Alemania no ha sufrido las temperaturas que han abrasado el sur de Europa esta semana, responsables de Salud Pública en ese país han sugerido implementar la siesta en el horario de trabajo durante los meses de verano debido al clima extremo.

En ocasiones durante este verano el termómetro ha superado los 30 °C en Alemania y llegó a 38,8 °C en Baviera el sábado. Desde entonces los registros han cedido. Con todo, las temperaturas estivales han sido suficientemente altas para que el titular de la Asociación Alemana de Médicos de los Servicios de Salud Pública (BVÖGD), Johannes Niessen, propusiera que el país reforme sus hábitos laborales durante las olas de calor.

Vista del desfile techno "Rave The Planet" cerca de la Puerta de Brandenburgo en Berlín. Foto: Reuters.

“Deberíamos tomar ejemplo de las prácticas laborales de los países del sur cuando hace calor. Levantarse temprano, trabajar de forma productiva por la mañana y dormir la siesta al mediodía es un concepto que deberíamos adoptar en los meses de verano”, dijo Niessen al grupo de prensa RND en declaraciones publicadas el martes.

“La gente no es tan eficiente en el calor fuerte como en otros momentos”, añadió. “Además, dormir mal por falta de refrigeración durante la noche causa problemas de concentración”. Alemania no tiene la costumbre del largo descanso por la tarde que es común, por ejemplo, en España, destacó The Associated Press.

Según el médico, es aconsejable realizar trabajos que conllevan una mayor exigencia durante las primeras horas de la mañana. Asimismo, resaltó la importancia de la vestimenta ligera para evitar el calor, aunque la empresa no lo permita. “Se necesitan suficientes ventiladores y ropa más ligera, aunque el código de vestimenta de la oficina no lo permita”, señaló.

Por otro lado, destacó la importancia de beber mucho más líquido y comer alimentos ligeros en varias raciones más pequeñas durante el día. “Un baño de pies frío bajo el escritorio sería también una manera de refrescarse en horario de teletrabajo”, comentó Niessen.

El ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, respondió favorablemente a la sugerencia el martes, pero dijo que la decisión corresponde a las empresas y los empleados. Tuiteó que “la siesta durante el calor no es, por cierto, una mala idea”, pero añadió que el gobierno no intervendrá en esa discusión. “Los empleadores y los empleados deberían negociarlo por su cuenta”, escribió. “Ciertamente, es sensato desde el punto de vista médico en muchas profesiones”.

Un portavoz del gobierno dijo el miércoles que estas iniciativas debían “tomarse muy en serio” en el contexto de un “cambio masivo en las temperaturas de verano”.

El vocero agregó que algunos lugares de trabajo, incluidos los que están al aire libre, enfrentan serios desafíos debido a las condiciones climáticas extremas. “Veo esto como un tema serio que nos preocupará en los próximos años”, apuntó.