Massa anuncia alivio fiscal a trabajadores argentinos y oposición acusa medida “electoralista”

Con miras a frenar la fuga de votos del peronismo gobernante hacia el ultraderechista Javier Milei en las elecciones generales de octubre en Argentina, el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, anunció el lunes un alivio impositivo para cerca de un millón de trabajadores en Argentina. A partir del 1 de octubre, 21 días antes de los comicios, el gobierno elevará por decreto a 1.770.000 pesos mensuales, equivalente a 4.800 dólares, el piso a partir del cual los trabajadores registrados pagan el impuesto a las ganancias. La medida no solo descolocó a los dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio y generaron incomodidad dentro del espacio opositor, sino también puso en guardia a las provincias.

“Paradojas de la política”, comentó el diario La Nación ante el anuncio de Massa, recordando que, en agosto de 2019, cuando el entonces Presidente Mauricio Macri dispuso rebajar el impuesto a las ganancias y el IVA en determinados productos de la canasta familiar, el Frente de Todos tildó la medida de electoralista y, no contento con ello, una legión de gobernadores peronistas acudió en protesta a la Justicia.

Cuatro años después, señala el periódico transandino, el ministro de Economía Sergio Massa anuncia que a partir de octubre próximo se implementará un alza del piso mínimo de ganancias a más de 1.500.000 pesos argentinos (unos US$ 4.280) y promete enviar un proyecto de ley para perpetuar esta medida desde el primer día de 2024. “Ninguna originalidad: Massa, al igual que el Macri de entonces, teme que la crisis inflacionaria lo deje afuera del ballottage y apela a las mismas y desesperadas prácticas macristas que el peronismo aquella vez denostó”, apuntó el medio.

Ciclistas pasan junto a un cartel político con el candidato presidencial Sergio Massa en el barrio de Villa 21-24, en Buenos Aires, el 5 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

“Para mí el salario no es ganancia, es remuneración”, dijo Massa ante dirigentes gremiales y afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central Autónoma de Trabajadores (CTA) que se convocaron frente el Ministerio de Economía en el centro de Buenos Aires.

“Es el pago por trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador... Era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias”, comentó el ministro, que previamente se había reunido con los líderes de ambas centrales sindicales.

Esta medida favorecerá a 800.000 trabajadores registrados -con un costo fiscal de 1 billón de pesos argentinos por año, que sería compensado con otros impuestos, destaca el diario Clarín- y, según Massa, implicará una mejora del 21% en el poder adquisitivo de los beneficiados pocos días antes de difundirse el índice de la inflación mensual de agosto, que según los analistas superará los dos dígitos por primera vez en 20 años. La inflación de julio fue de 6,3% y la variación interanual de 113,4%.

Según The Associated Press, la eliminación del impuesto a las ganancias es una vieja demanda de los sindicatos debido a que la mayoría de los trabajadores registrados son alcanzados por el gravamen. A partir de octubre, sólo 80.000 gerentes y directores de empresas y trabajadores retirados que perciben las jubilaciones más altas seguirán afectados al impuesto.

Massa también anunció que se enviará al Congreso un proyecto para que este beneficio impositivo quede institucionalizado y que el piso a partir del cual se aplique el gravamen se ajuste semestralmente.

“Sugestivamente, esta vez los gobernadores peronistas no irán en tropel a la Justicia para evitar la poda que esta nueva alza del mínimo no imponible de Ganancias provocará en sus ingresos coparticipables”, resaltó La Nación. Los que sí salieron a criticar la medida fueron los economistas y dirigentes de Juntos por el Cambio: no solo cuestionaron a Massa por el tono electoralista de la medida, sino que, además, adelantaron que no la votarán en el Congreso.

Al respecto, el periódico señaló que los anuncios de Massa descolocaron a los dirigentes de Juntos por el Cambio y generaron incomodidad dentro del espacio opositor. Ello, porque mientras que un sector del equipo de la candidata presidencial Patricia Bullrich tildó la medida de “electoralista”, otro apoyó la baja de impuestos solo “si es acompañada de una reducción del déficit”.

Así, el extitular del Palacio de Hacienda macrista Hernán Lacunza fustigó la decisión de Massa, porque, a su juicio, además de estar dirigida a los empleados de mayores ingresos, se financiará con más emisión. “Estamos bailando en el Titanic y ahora quemamos los botes”, comparó. En diálogo con Radio Rivadavia, indicó: “Estamos haciendo una reforma a lo Hood Robin: sacarles a los pobres para darles a los que más tienen, con un objetivo electoral de cortísimo plazo”.

“Lo que propone Massa con el impuesto a las ganancias es otra maniobra desesperada del oficialismo, un manotazo de ahogado. Avanzar en un proyecto de estas características ahora, cuando faltan solo tres meses para que asuma el nuevo gobierno, es inaudito. Solo genera más incertidumbre”, advirtió el diputado y jefe del bloque radical, Mario Negri.

“Estoy a favor de la baja de impuestos y de la eliminación de todos los impuestos de la Argentina. Pero tiene que tener en cuenta el punto de partida: tenemos un déficit fiscal difícil de financiar (…) y este anuncio tiene en el medio un acuerdo con el FMI, que es ley, que tenemos que respetar”, señaló, en tanto, el diputado liberal José Luis Espert, parte del equipo que acompañó a Horacio Rodríguez Larreta en su candidatura presidencial en Juntos por el Cambio y que este martes se encolumnó detrás de la postulación de la exministra de Seguridad de Macri.

La iniciativa de Massa también generó malestar en algunas provincias opositoras, ya que más de la mitad de la recaudación del impuesto a las Ganancias se coparticipa. “Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias”, tuiteó el gobernador de Córdoba y candidato opositor, Juan Schiaretti.

Clarín indicó que las medidas anunciadas por Massa, que incluyen un alivio del impuesto a las Ganancias, chocan con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, que le ha pedido al Gobierno “acelerar la consolidación fiscal” para cumplir con las metas del programa y encarrilar la economía, según se desprende de la última revisión de fines de agosto y también advierten expertos en Washington.

En medio de esta polémica, el candidato libertario Javier Milei le pidió este martes a Sergio Massa que el gobierno no presente la Ley de Presupuesto 2024 hasta que no se defina quién gobernará el país luego del 10 de diciembre. Desde Juntos por el Cambio salieron al cruce del pedido de Milei y reclamaron que el gobierno respete la ley: “Es obligación presentarlo el 15 de septiembre”, insistieron.

“El oficialismo debe respetar las leyes y la oposición libertaria al menos conocerlas”, criticó el diputado radical Mario Negri, de Juntos por el Cambio, y siguió: “La Ley de Administración Financiera establece que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto antes del 15 de septiembre. No puede haber excepciones. Un candidato debería estar al tanto”.