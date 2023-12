Milei dice que llamará a plebiscito en caso que Congreso argentino rechace megadecreto de ajuste económico

El presidente de Argentina, Javier Milei, manifestó este martes durante una entrevista televisiva, que si el Congreso rechaza el Decreto de Necesidades y Urgencias (DNU), con el que pretende desregular la economía de ese país, llamaría a un plebiscito.

Durante su intervención en el programa La Cornisa de la estación LN+, el mandatario argentino se mostró confiado que en caso de que los ciudadanos voten a favor de la iniciativa, el Parlamento se vería obligado a discutir el DNU.

“Si me lo rechazan, llamaría a un plebiscito y que me expliquen porqué se ponen en contra de la gente”, indicó Milei, agregando que “no pueden aceptar que perdieron, que la población eligió otra cosa”, subrayó.

El libertario acusó a legisladores nacionales de “buscar coimas”, pero sin precisar nombre. “A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos”.

El mandatario respaldó al economista Federico Sturzenegger, uno de los principales articuladores del DNU. “La situación es muy complicada. Esto requiere de shock”, indicó. “Lo que presentó Federico es un tercio de la reforma”, aseguró.

“Fue tan bien recibido el programa económico que a diferencia de otros casos, en los que la brecha se mantenía constante o se ampliaba, logramos comprimir la brecha en un contexto donde además bajamos la tasa de interés, el riesgo país y todos los activos financieros argentinos mostraron un alza enorme. Eso quiere decir que el programa fue aceptado”, expresó Milei.

Sobre las alzas de las tarifas de los servicios públicos y otros, el jefe de Estado dijo que apostará por gradualismo en vez del shock. “Es un tercio por año cómo se van a eliminar los subsidios económicos. Puedes hacer un montón de ingeniería financiera sobre el flujo de fondos de las empresas de modo tal que minimices cuánto necesitas subir de tarifa”, resaltó, con el objetivo de que “no sufra tanto la gente con el sinceramiento de la tarifa”.

El presidente, no obstante, mencionó un inconveniente: “Igual no es suficiente porque cuando haces un programa de estabilización el aumento del ahorro tiene que tener una contrapartida de inversión para que no sea recesivo”.

Agregó que “por eso es tan urgente el paquete de medidas que mandamos en la segunda semana al Congreso que básicamente tiene tres elementos fundamentales. Una parte que es dar más libertad a los individuos; otra que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas y otra que es eliminar los tongos de la política. A diferencia de lo que dicen algunos no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, amigable con los mercados, amigable con los argentinos de bien”.

Milei, por otra parte, confirmó que el gobierno imprimirá billetes de 20.000 y 50.000 pesos. “Es una tortura lo de los billetes. Imagínate que tienes que hacer un pago en efectivo y tienes que andar con un bulto de papeles con lo cual te pone una etiqueta en la frente que dice ‘roba acá’. Dificulta las transacciones”, expresó.

Respecto de la manifestación del miércoles pasado así como la prevista para mañana por la Confederacióin General de Trabajo y otros sectores gremiales, Milei repitió lo que manifestó su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “El que las hace, las paga”. Además, se refirió a la línea de denuncias puesta a disposición para el día de la marcha. “Recibimos más de 11.000 denuncias por extorsión”, aseveró