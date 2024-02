Milei sella la “paz” con el Papa Francisco en medio de complejo momento político para su gobierno

En lo que, según la prensa transandina, representa un “punto de inflexión” en su relación con el Papa Francisco, el presidente argentino, Javier Milei, saludó este domingo al pontífice en la Basílica de San Pedro, donde se llevó a cabo la misa de canonización de María Antonia de San José de Paz y Figueroa, la laica conocida como Mama Antula que durante la jornada se convirtió en la primera santa argentina de la historia.

A la celebración eucarística de más de dos horas asistieron miles de personas y el que concentró más la atención de todos fue Milei, quien saludó brevemente al Papa en la sacristía, en el anticipo de lo que será la audiencia de este lunes en el Vaticano.

Milei lucía emocionado. Había seguido la ceremonia sentado en la primera fila acompañado por su comitiva. La agencia The Associated Press escribió que “pareció muy atento a la misa, hizo la señal de la cruz varias veces, recibió la comunión y reposó la cabeza en las manos mientras oraba de rodillas”. El presidente argentino siguió con atención la canonización, se hizo la señal de la cruz en varias oportunidades, comulgó y se hincó para orar.

Al concluir en la basílica la canonización de la santa argentina, el presidente argentino se despidió del pontífice y hubo una “gran sorpresa”. El Papa se acercó a él para despedirse sentado en la silla de ruedas que utiliza para desplazarse por los problemas que sufre en una de sus rodillas. Milei se acercó y se dieron la mano. Después ambos se abrazaron. “Fue muy fuerte, un gesto tremendo. No lo puedo creer, se salió de protocolo y me vino a saludar. Es imposible que no me emocione”, relató Milei, según pudo reconstruir el diario Clarín de fuentes inobjetables.

“La ‘pax’ que venía a buscar Javier Milei después de los agravios y los epítetos irreproducibles que en los últimos años le dedicó al máximo jefe de la Iglesia Católica llegó este domingo, 24 horas antes de la audiencia oficial prevista para mañana (lunes). Ocurrió cuando se dio el tan esperado saludo entre los dos en la Basílica de San Pedro, antes y al final de la ceremonia, que se esperaba formal, pero que superó todas las expectativas”, consignó el diario La Nación.

“Entonces Milei y el Papa Francisco se fundieron en un abrazo impactante, que lo dijo todo. Y tuvieron un breve intercambio, marcado por sonrisas, una conexión evidente entre los dos y el clásico humor porteño de Jorge Bergoglio, arma que suele utilizar para superar incomprensiones y tensiones y comenzar nuevos procesos”, agregó el medio transandino.

“Milei aprobó el siempre severo ‘examen sonrisa’ de Francisco: hubo abrazo y extrema cordialidad”, destacó Perfil, que agregó que “el pontífice se mostró sumamente afable con el libertario, al que se vio muy emocionado. “Es un momento muy importante para la historia argentina”, afirmó Milei. “Por cierto, para el líder libertario, la empatía y las sonrisas del pontífice, no pudieron ser más satisfactorias”, agregó el periódico.

La Nación analizó así el encuentro: “Lo cierto es que ese ‘body language’ (lenguaje corporal), el abrazo y el beso en el que se fundieron los dos -considerados hasta ahora en cierto modo adversarios, enemigos o polos opuestos-, fue una imagen que valió mucho más que mil palabras. Y una señal de que, quizás, el demorado viaje a la Argentina, una asignatura pendiente, está más cerca que nunca. Porque, aunque fue muy breve ese saludo, fue emotivo. Se dijeron sin decir muchas cosas y hubo conexión, cercanía, disposición a una nueva fase”.

Después de que se conocieran urbi et orbi decenas de fotografías del abrazo fuera de protocolo del Papa Francisco con Milei, el Vaticano distribuyó un breve video en el que se puede escuchar buena parte del diálogo.

Según el periódico Página/12, la comunicación empieza con una frase del Papa: “Te cortaste el pelo”, dice sonriente fingiendo sorpresa. “No, lo emprolijé”, responde un desconcertado Milei. Después pasan a una repetida sesión de “gracias”. “Un gusto en verte”, afirma el Papa. “Gracias por recibirme”, responde Milei. “Gracias por venir, vos que sos medio (judío), que Dios te bendiga”, cierra Francisco.

Enseguida el presidente argentino le pregunta: “¿Puedo darle un abrazo?”. El Papa asiente: “Sí, hijo, sí”. Y ahí se produce el fotográfico momento. El Vaticano se preocupó en difundir quién le pidió el abrazo a quién.

Luego interviene en la escena la hermana del mandatario, Karina Milei, vestida toda de negro, ajustada al protocolo: “¿Lo puedo saludar, le puedo dar un beso?”, le pregunta al pontífice. Francisco dice “claro que sí” y acota: “Gracias por apoyarlo a éste”, en relación a Milei.

“Nos vemos mañana”, lo despide a Milei con un apretón de manos, en referencia a la audiencia privada que tendrán este lunes desde las 9 horas de Roma en la biblioteca privada del pontífice del Palacio Apostólico. “A solas, ¿el Papa mantendrá el mismo grado de distensión y cordialidad que mostró este domingo en público?”, se preguntó Página/12.

“Que se vayan solitos”

Pero el ambiente de cordialidad para Milei amenaza con acabarse de golpe este martes, cuando regrese a Buenos Aires y deba enfrentar a los funcionarios del Ejecutivo que responden a gobernadores cuyos diputados votaron artículos contra su proyecto estrella, la ley ómnibus, en la Cámara de Diputados.

Según reconstruyó Clarín de fuentes inobjetables de la comitiva oficial, Milei le confió a su círculo íntimo que a su retorno a Argentina tiene previsto hacer cambios en el Ejecutivo: “Espero que se vayan solitos. Si no se van, los rajo”, dijo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla con el Papa Francisco después de las celebraciones de canonización de María Antonia de San José de Paz y Figueroa, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 11 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Ya el viernes, Milei le pidió la dimisión del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y la de Minería, Flavia Royón, alegando su falta de compromiso con el Estado. Desde la oficina del presidente argumentaron esta decisión asegurando que “la crisis económica heredada y el momento histórico actual” requieren “funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”.

Al día siguiente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aludió a un posible “rediseño político” del oficialismo tras la decisión de Milei de retirar la ley ómnibus ante la falta de respaldo al texto en la Cámara de Diputados. “Veremos cómo se organiza, si es en un solo partido, si es en dos, si es en una coalición parlamentaria”, expresó la funcionaria en referencia a una eventual alianza con su formación, Propuesta Republicana (PRO).

Al respecto, el sitio La Política Online (LPO) aseguró que Milei aceptó el ingreso masivo del PRO al gobierno y la fusión con La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. La disputa ahora es entre Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, que pulsean para quedarse con el control político de gobierno. La idea la fusión PRO-LLA fue avalada este viernes por Milei desde Roma. “Claro que estoy dispuesto a una fusión”, dijo a Clarín el mandatario, que también pidió sumar a los “halcones” radicales.

LPO había anticipado que Macri le estaba diciendo a los suyos que Milei iba a “un crash” -”prepárense que viene el take over del gobierno”, le dijo a su entorno- y que eso daría lugar a una toma del control político del gobierno. El escenario incluía la fusión con LLA y la designación de macristas puros en lugares clave: Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados; Guillermo Dietrich, como jefe de gabinete; Diego Santilli, en Interior, y María Eugenia Vidal, en Capital Humano. La exgobernadora de Buenos Aires también suena para la ANSES, consignó el medio. El mismo que asegura que Macri señala en reuniones privadas a Nicolás Posse (jefe de gabinete), a Francos (ministro de Interior) y a Pettovello (ministra de Capital Humano) como los culpables del mal funcionamiento del gobierno.

Mauricio Macri junto a Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Petri en el hotel Libertador, en Buenos Aires.

Sin embargo, asegura LPO, Karina Milei tomó las riendas de la negociación con Macri para evitar que el líder del PRO consume un take over del gobierno de su hermano. “No se entregan ministros ni a Martín Menem”, habría señalado la secretaria general de la Presidencia en alusión al actual presidente de la Cámara de Diputados.

“Macri tiene una pésima opinión de Karina Milei, a quien en la intimidad llama despectivamente ‘la tarotista’. La hermana del Presidente estableció una alianza interna con Santiago Caputo y por eso el expresidente golpea sobre los negocios turbios del asesor presidencial, para debilitar ese polo de poder y trabaja su alianza subterránea con la vicepresidenta Victoria Villarruel, otra víctima del fuego interno de la hermana del presidente”, afirmo LPO.