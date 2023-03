Muere el médico militar chino que reveló el real alcance del brote de SARS en 2003

Jiang Yanyong, un médico militar chino que reveló el alcance total del brote de SARS en 2003 y luego fue puesto bajo arresto domiciliario por su franqueza política, murió, dijo el martes un conocido de mucho tiempo y un periódico de Hong Kong.

Jiang tenía 91 años y murió de neumonía el sábado en Beijing, según el activista de derechos humanos Hu Jia y el South China Morning Post.

Las noticias sobre la muerte de Jiang e incluso su nombre fueron censurados en China, lo que subraya cómo siguió siendo una figura políticamente sensible incluso a una edad avanzada.

Jiang había sido jefe de cirugía en el principal hospital 301 del Ejército Popular de Liberación en Beijing cuando el Ejército se abrió paso a través de la ciudad para poner fin a semanas de protestas a favor de la democracia encabezadas por estudiantes centradas en la Plaza de Tiananmén, que causaron la muerte de cientos, posiblemente miles, de civiles.

Compradores, con mascarillas para protegerse del SARS, pasean junto a linternas chinas tradicionales en Shanghai, el 8 de mayo de 2002. Foto: Reuters

En abril de 2003, mientras el gobernante Partido Comunista ocultaba las noticias sobre el brote del altamente contagioso Síndrome Respiratorio Agudo Severo, Jiang escribió una carta de 800 palabras en la que afirmaba que había muchos más casos de SARS de los que informaba oficialmente el ministro de Salud del país.

Jiang envió la carta por correo electrónico a la emisora estatal CCTV y al canal Phoenix Channel de Hong Kong, que es amigo de Beijing, y ambos la ignoraron. Luego, la carta se filtró a los medios de comunicación occidentales que la publicaron en su totalidad, junto con informes sobre el verdadero alcance del brote y los esfuerzos oficiales chinos para ocultarlo.

La carta, junto con la muerte de un empleado finlandés de las Naciones Unidas y las declaraciones del renombrado médico Zhong Nanshan, forzaron el levantamiento de la represión del gobierno, lo que provocó la renuncia tanto del ministro de Salud como del alcalde de Beijing. Se impusieron estrictas medidas de contención prácticamente de la noche a la mañana, lo que ayudó a contener la propagación del virus que ya había comenzado a aparecer en el extranjero.

En total, más de 8.000 personas de 29 países y territorios se infectaron con el SARS, lo que resultó en al menos 774 muertes.

“Jiang tenía la conciencia de un médico para atender primero a los pacientes. Salvó tantas vidas con esa carta, sin pensar en las consecuencias”, dijo Hu a The Associated Press.

Posteriormente, las autoridades chinas intentaron bloquear el acceso de los medios a Jiang, quien se retiró con el rango de general de división. Rechazó una entrevista con The Associated Press, diciendo que no había podido obtener el permiso necesario del Ministerio de Defensa.

Peatones con mascarillas esperan para cruzar una calle en Hong Kong, el 27 de marzo de 2003. Foto: Reuters

Desde 2004, Jiang y su esposa fueron puestos periódicamente bajo arresto domiciliario por pedir a los líderes comunistas una reevaluación de las protestas de 1989, que sigue siendo un tema tabú. Eso recordó las experiencias anteriores de Jiang cuando fue perseguido por derechista bajo Mao Zedong durante las décadas de 1950, 1960 y 1970.

En 2004, Jiang recibió el Premio Ramon Magsaysay al Servicio Público de Filipinas, considerado por algunos una versión asiática del Premio Nobel de la Paz. En la citación, fue elogiado por haber roto “el hábito de silencio de China y haber sacado a la luz la verdad del SARS”.

A Jiang se le impidió salir del país y el premio fue recogido por su hija en su nombre.

Tres años más tarde, ganó el Premio Heinz R. Pagels de Derechos Humanos de los Científicos otorgado por la Academia de Ciencias de Nueva York, pero nuevamente se le impidió viajar.

Se escucharon ecos de la experiencia de Jiang en el enfoque de China al brote inicial de Covid-19, detectado por primera vez en la ciudad china central de Wuhan a fines de 2019.

Un hombre con mascarilla pasa en bicicleta junto a un anciano que se derrumbó y murió en el pavimento en una calle cerca de un hospital en Wuhan, el 30 de enero de 2020. Foto: AFP

Un oculista de Wuhan, Li Wenliang, fue detenido y amenazado por la policía por presuntamente difundir rumores en las redes sociales luego de un intento de alertar a otros sobre un virus “similar al SARS”. La muerte de Li el 7 de febrero de 2020 provocó una indignación generalizada contra el sistema de censura chino. Los usuarios publicaron críticas durante horas antes de que los censores se movieran para eliminar las publicaciones.

La simpatía y la ira por el trato recibido por Li y otros denunciantes llevaron al gobierno a cambiar de rumbo y declararlo a él y a otros 13 mártires.

El Covid-19 ha matado a casi 7 millones de personas en todo el mundo, incluidos aproximadamente 1,5 millones en China, cuyo gobierno ha sido acusado de subestimar masivamente el número real de muertes.

A Jiang le sobreviven su esposa, Hua Zhongwei, un hijo y una hija, según el South China Morning Post.