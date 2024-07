Panamá suspende las relaciones con Venezuela y retira a su personal diplomático

El Gobierno de Panamá ha anunciado este lunes que suspende las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha confirmado que retira a su personal diplomático del país latinoamericano “hasta que no se realice una revisión de las actas” de las elecciones presidenciales.

“La frágil relación establecida en los últimos años con la República de Venezuela se ha dañado de forma contundente en los últimos días. Primero, a raíz del cierre unilateral por parte del Gobierno venezolano del espacio aéreo para vuelos de nuestra línea aérea Copa Airlines el día viernes 26 de julio”, ha explicado el presidente, José Raúl Mulino.

Asimismo, ha tildado las elecciones de “avasallamiento sobre el sistema democrático libre, abierto y transparente”. “No podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela”, ha agregado.

El presidente panameño ha indicado que “no queda otro camino que esta decisión” hasta que las autoridades venezolanas no lleven a cabo una revisión de las actas electorales, así como del sistema informático del escrutinio de votación.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla mientras sostiene la credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo proclama como ganador de las elecciones presidenciales del país, en Caracas, el 29 de julio de 2024. Foto: Reuters

“Los millones de venezolanos en su país y en el exterior merecen que se respete la genuina voluntad popular. Los principios y valores democráticos no son negociables”, ha resaltado, agregando que no puede permitir que su silencio “se convierta en complicidad”.

Consultado por una ruptura total, Mulino ha señalado que quedan suspendidas las relaciones, “que hasta el día de hoy no eran las mejores ni las de más alto nivel”. “Venezuela no tenía o no tiene hasta el día de hoy embajador en Panamá. Panamá no tiene embajador en Caracas y no va a tener embajador en Caracas”, ha dicho.

Esto se produce después de que varios expresidentes latinoamericanos a bordo de un avión de la aerolínea panameña Copa Airlines con destino a Venezuela para ser observadores de las elecciones presidenciales se quedaran en tierra el viernes en el aeropuerto de Panamá debido a un “bloqueo del espacio aéreo venezolano”.

Un hombre golpea una olla para protestar contra los resultados en las elecciones presidenciales del domingo, en Caracas, el 29 de julio de 2024. Foto: Reuters

A bordo del avión iba el expresidente mexicano Vicente Fox, la expresidenta panameña Mireya Moscoso, así como el exmandatario costarricense Miguel Ánguel Rodríguez y el boliviano Jorge Tuto Quiroga. También estaba presente la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.

El episodio provocó una condena por parte del ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, quien anunció que el Ejecutivo convocó a la responsable de la misión diplomática de Venezuela en Panamá para dar explicaciones por lo sucedido.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha obtenido 5,1 millones de votos, según el 80% del escrutinio. Por su parte, el candidato opositor, Edmundo González, ha quedado en segundo lugar con el 44% de los votos (4,4 millones de votos).