Patricia Bullrich reconoce que la interna en Juntos por el Cambio los afectó en las PASO

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich reconoció el martes que la interna le “hizo mucho daño” a la coalición opositora, pero celebró que “ganó el cambio profundo” tras su victoria frente a Horacio Rodríguez Larreta en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Parte del debate que se resolvió en JxC (en las PASO) era si íbamos con ideas de cambio profundo o un acuerdo más tradicional. Ganó el cambio profundo”, dijo la exministra en conversación con el canal de video del diario La Nación, LN+.

Escrutadas el 97,39% de las mesas de todo el país, Juntos por el Cambio obtuvo el 28,27% en la categoría Presidente, correspondiendo un 16,98% para Patricia Bullrich y un 11,29% para Horacio Rodríguez Larreta. Mientras que Javier Milei, de La Libertad Avanza, obtuvo 30,04% de los votos.

Al ser consultada por la interna que mantuvieron en la campaña con Rodríguez Larreta, reconoció: “Nos hizo mucho daño (la interna), pero más daño nos hubiera hecho si JxC era un cambio sin cambio”.

Sobre el mismo tema, planteó que “nuestra interna, que parecía descrita como una interna de egos, no fue interna de egos” y señaló que allí se definió si “Cambiemos seguía representando el cambio o Cambiemos se había adaptado el sistema”.

La candidata presidencial Patricia Bullrich, a la izquierda, y el excandidato Horacio Rodríguez Larreta, de la coalición Unidos por el Cambio, hablan en la sede de su campaña luego del cierre de los colegios electorales durante las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023. Foto: AP

Bullrich manifestó sentirse “orgullosa” de haber ganado las primarias de JxC y de tener la “posibilidad de darle al país un cambio verdadero, contundente, rápido, eficaz”.

Sobre el rol de Mauricio Macri en el armado de la coalición, la exministra de Seguridad señaló que el expresidente es “un lugar de consulta permanente”, pero destacó que ella es ahora “la líder de JxC”. “Soy la líder de JxC. Lo he hablado muchas veces con Mauricio Macri, él sabe que cuando dio el paso al costado estaba dejando este lugar”, dijo.

Ya antes Bullrich había agradecido con un mensaje en su cuenta de Twitter a “todos los que nos apoyaron con su voto en este nuevo camino, una propuesta de cambio verdadero y con coraje”.

La candidata destacó el apoyo de “todos los argentinos que nos pidieron que trabajemos por un cambio profundo” y de “todos los candidatos de Juntos por el Cambio, a quienes convoco en esta nueva etapa para ganar las elecciones generales”.

“¡Juntos vamos a ser un gobierno que mejore la vida de la gente! Gracias de corazón a quienes creyeron y confiaron en La Fuerza del Cambio”, añadió.

Problemas con Larreta

Tras conocer los resultados de las PASO, Bullrich buscó un acercamiento con su contendor Horacio Rodríguez Larreta, quien no le contestó los mensajes, según trascendió en la prensa.

Según el portal La Política Online (LPO), una versión que circuló en la esfera política era que Patricia le propuso una foto más relajada y un desayuno en un bar porteño como una suerte de gesto para mostrar cercanía luego de una intensa primaria.

Pero Rodríguez Larreta estaría muy enojado con Bullrich por las críticas que hizo el domingo al momento de votar en La Rural, debido a que señaló que tuvo que votar siete veces, debido a que la máquina de voto electrónico no funcionaba, ya que dijo que le imprimía una lista equivocada.

PLO indicó que en el entorno del jefe de gobierno creen que montó un show premeditado para perjudicar a su rival en la interna cuando, ante todas las cámaras de televisión, se quejó de las fallas del sistema de boleta única electrónica.

“Mintió, fingió y lo apuró al técnico”, dijeron fuentes del larretismo al portal, desde donde creen que ella hizo todo mal a propósito.

Aunque este mismo medio dice que no es el único problema, ya que en el búnker de Parque Norte trascendió que el expresidente Mauricio Macri quería ofrecer a Rodríguez Larreta la jefatura de gabinete de un eventual gobierno de Bullrich como mecanismo para que la ganadora de la interna pueda absorber los votos de su rival, que llegaron al 11,29%. Sin embargo, la exministra –dice PLO- no querría incluir al actual jefe de gobierno de Buenos Aires.

Cuando festejó su triunfo el domingo, Bullrich se mostró junto a Rodríguez Larreta, en un inevitable esfuerzo por asegurarse la transferencia de todos los votos de su rival. Esto debido a que la exministra quedó a una escasa distancia del peronismo, que obtuvo 27,27% y en la que Sergio Massa se impuso sobre Juan Grabois.

Según los expertos, Bullrich enfrenta ahora el desafío de conservar el voto moderado de Rodríguez Larreta y lograr que se baje el cordobés Juan Schiaretti, quien rozó los cuatro puntos.

¿Milei Presidente?

En una columna publicada por el diario Clarín, el periodista Eduardo van der Kooy señaló que se encuentra rondando una interrogante que complica tanto a Juntos por el Cambio como a Unión por la Patria y al gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y que tiene que ver con la posibilidad de que Milei logre obtener más apoyos de cara a las elecciones del 22 de octubre y sepulte una segunda vuelta.

“Es cierto que nadie, tampoco, consideró que podría convertirse en el postulante más votado, incluso por encima de las sumas entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en la oposición y Sergio Massa y Juan Grabois en el oficialismo”, escribió.

En todo caso, señala que para llegar a ese escenario no es una tarea sencilla, debido a que Milei necesitaría llegar al 40% de los votos y lograr que ni Bullrich ni Massa superen el 30%. O que alcance directamente el 45%, lo que enterraría las posibilidades de su contendor.

Lo que para muchos está claro, en todo caso, es que Milei llegará a estar en la papeleta de octubre. En declaraciones en el programa de Luis Novaresio por LN+, el analista político y quien fuera asesor de Mauricio Macri durante años consideró que no está definido que el líder de los libertarios accederá a la Presidencia, “pero está cerca”.

El candidato presidencial argentino de la alianza La Libertad Avanza, Javier Milei, reacciona con Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires, y Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta, en el escenario de su sede de campaña el día de las elecciones primarias de Argentina, en Buenos Aires, Argentina 13 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Después de ser el candidato que más votos obtuvo a nivel nacional en las PASO del domingo, según el ecuatoriano a Milei no le resultaría muy difícil mantener el caudal de votos obtenido, porque “cuando un candidato viene de abajo y produce una sorpresa como esta, todos sus votantes se consolidan”, y consideró “absurdo” que si el elector optó por un candidato que sorpresivamente encabeza los resultados “después diga ‘ah, voy a pensar en otro’. Al contrario, sale feliz”.

A la hora de analizar qué implica este triunfo de un outsider como Milei, representa “una explosión de la vieja democracia”, y que “muchos de los que se abstuvieron voten por Milei” en las generales de octubre. “No eran partidarios de Juntos por el Cambio o del gobierno. Ellos tenían bronca contra todos y si van a la mesa electoral van a votar básicamente por Milei”.

“Veo muy difícil que le ganen a Milei la Presidencia”, señaló Durán Barba, quien, además, consideró que habrá que esperar quién “pasa a segunda vuelta, si Juntos por el Cambio o el gobierno”, quienes además “deberán tener una campañana muy sofisticada técnicamente para ganar”.

Asimismo, evaluó que el voto de Milei no es un voto de apoyo a él, sino “en contra del sistema”, de manera que muchos de los que no votaron en las PASO y estén pensándolo hacerlo en octubre “pueden seguir llegando enojados” y “votar por enojo, no por opción ideológica”.

Mientras, Milei sigue firme en su campaña y, según dijeron funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo contactaron para organizar un encuentro.

Milei, de La Libertad Avanza, dijo el martes a la radio La Red que personal del organismo con el que Argentina tiene pactado un programa para refinanciar una deuda récord tomada en 2018 se contactó con su hermana Karina, que es su mano derecha, tras los comicios del domingo.

“Estamos viendo cómo encarar la reunión; igual, el programa que nosotros proponemos es mucho más duro que el del Fondo, por tanto, no tendría que ser un problema”, afirmó el economista liberal en referencia a las metas económicas que el organismo le exige cumplir al país sudamericano.

Un funcionario del FMI que pidió no ser identificado, porque no estaba autorizado a hablar públicamente, confirmó a The Associated Press que sí hubo un contacto inicial con el equipo de Milei para coordinar un encuentro.

“El Fondo contacta de manera regular y rutinaria a un amplio rango de referentes políticos y económicos, que también incluyen países con programas del FMI. Estos contactos son importantes para el entendimiento de los puntos de vista y opiniones del Fondo y de sus miembros sobre los objetivos generales y las políticas clave de los programas respaldados por el FMI. En el caso de los candidatos presidenciales, estos contactos también permiten que el staff comprenda mejor los aspectos clave de las posibles políticas económicas futuras”, explicó el funcionario.

El gobierno argentino está a la espera de que en los próximos días se materialicen desembolsos del Fondo en el marco del programa de refinanciación de la deuda.