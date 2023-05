Petro aclara que su llamado a la “revolución” no supone defender la violencia

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, matizó este martes desde España, país al que llegó en visita oficial, que su encendido discurso del 1 de mayo en el que abogaba por la movilización en las calles y por la “revolución” no implica un llamado a la violencia.

“Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios, no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia”, apuntó Petro, según recoge la prensa colombiana.

Para Petro se trata solo de una expresión ciudadana y pacífica para apoyar los cambios necesarios en el país porque, según él, a través de las manifestaciones se reduce la violencia en Colombia.

El dirigente apuntó que sus palabras pudieron ser malinterpretadas porque nunca hizo un llamado a la violencia y que en Colombia se debe entender que “la voluntad popular” se debe respetar.

Petro respondió así a la polémica generada tras su intervención del lunes desde el balcón de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia colombiana, en la que pidió la movilización popular.

“No basta con ganar en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, dijo. La oposición, que siempre le ha reprochado su pasado como miembro de la guerrilla M-19, ha calificado el discurso de “amenazante” y “antidemocrático”.

Críticas de Vox

En el tanto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, consideró “intolerable” que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, “ceda la tribuna del Congreso”, a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en su visita a España, tras hablar de “yugo español” en su discurso de este 1 de mayo.

Abascal negó en su cuenta de Twitter que existiera “ningún yugo” de España sobre Colombia, y defendió que la relación entre ambos países en el pasado fue “una hermosa hermandad, con una cultura, una fe y una visión del mundo compartidas”.

“El único yugo que hay en Colombia es el que totalitarios como Petro han impuesto a su pueblo”, añadió en su mensaje.

El presidente de Colombia apeló en su discurso del 1 de mayo a los colombianos que impulsaron la República y defendieron la libertad “sin entender muy bien si consistía en liberarse del yugo español de la Corona, de destronar reyes, duques y príncipes, de acabar con privilegios que separaban unos seres humanos de otros, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a su familia, a sus amores, a sus hijos, a sus nietos, a ser esclavos por perpetuidad”.

Petro inició este martes una visita oficial a España, que incluirá un discurso ante el Congreso este miércoles y la imposición de las medallas del Congreso y el Senado, además de la firma en el Libro de Honor.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abrirá la sesión con unas palabras de bienvenida al presidente de Colombia, que tomará la palabra para ofrecer un discurso ante los diputados y senadores presentes. Una vez finalizada su intervención, Batet cerrará la sesión y, junto al presidente del Senado, Ander Gil, acompañarán a la comitiva presidencial para despedir al presidente.

Vox ya anunció su protesta al situar al presidente colombiano en su lista “negra” de dirigentes latinoamericanos que tacha de “liberticidas”.

Petro y su esposa, Verónica Alcocer, llegaron este martes al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde fueron recibidos con honores militares. Después Petro se trasladó a la sede de la Embajada colombiana en Madrid, donde visitó la 6ª Feria de Servicios, una muestra de emprendedores colombianos en Madrid.