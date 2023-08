Primarias en Argentina: Milei da el batacazo y es el más votado, Bullrich supera a Larreta y el kirchnerismo queda tercero

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, capitalizó el voto de protesta y se convirtió el domingo en el precandidato presidencial más votado y la principal fuerza política en las elecciones primarias de Argentina con 31,75% de los sufragios con 70,56% de los votos escrutados.

“Quiero darle las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal y que llegue a ser gobierno. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que dará fin a la casta política parasitaria y chorra que hunde a este país”, dijo Milei. “Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta”, añadió

En segundo lugar estaba Juntos por el Cambio con 27,79% de los votos, con la precandidata Patricia Bullrich obteniendo 16,97% de los votos por sobre su contendor Horacio Larreta que obtenía 10,82%. “Si estuviéramos en un país normal estaríamos festejando una elección, pero no estamos en un país normal, estamos en esta Argentina”, comenzó su discurso Bullrich citando su spot de campaña.

“Los argentinos vivimos con angustia, con miedo, sin poder soñar ni proyectar ni vivir una vida normal. Pero hoy tenemos motivos para trabajar juntos. Conducir y liderar un cambio profundo en la Argentina. Un cambio que deje atrás para siempre la corrupción, que habrá paso a la austeridad. Que deje atrás el despilfarro y que cuide cada uno e los bienes y los trabajos de los argentinos. un cambio que deje atrás una educación presa de discutas políticas que repercuten en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Hoy hemos dado un paso importante”, expresó.

El exPresidente Mauricio Macri subió al escenario de las celebraciones de Junto por el Cambio para felicitar a Bullrich. “A partir de mañana empieza un nuevo partido, una nueva conversación, un nuevo debate. Sumando lo que sacó Milei más nosotros, somos una mayoría que planteamos un cambio profundo como no existió en décadas. Requiere de mucho coraje y convicción”, dijo.

Mientras que el gobernante kirchnerismo quedaba relegado en un tercer lugar con 26,11% de los votos. Y el actual ministro de Economía, Sergio Massa se encumbraba con 20,91% de los sufragios por sobre Juan Grabois que obtenía 5,20%. Según el diario La Nación, el gobierno se encontraba en shock.

El candidato presidencial argentino Javier Milei de la alianza La Libertad Avanza hace gestos para los medios de comunicación en un colegio electoral mientras vota durante las elecciones primarias de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, 13 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Más de 35 millones de personas fueron convocadas a participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que funcionan como una suerte de test electoral para calibrar las posibilidades de las fuerzas políticas y sus precandidatos de cara a las presidenciales del 22 de octubre.La participación ciudadana alcanzó el 69% del padrón, por encima de 2021, que fue de 67%. El récord en las PASO fue en 2011, año de su estreno, con el 78,66% de concurrencia. El récord en las PASO fue en 2011, año de su estreno, con el 78,66% de concurrencia.

En las primarias también se definían los aspirantes a ocupar 24 bancas del Senado y 130 de la Cámara de Diputados del Congreso nacional, además de los candidatos a la alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno de la provincia homónima, entre otros cargos. El voto es obligatorio.

La provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, también sintió los aires libertarios. En el bastión del kirchnerismo, el gobernador Axel Kicillof, que va por su reelección, quedó primero, aunque amenazado. Su continuidad en la gobernación requerirá un buen resultado de Massa en octubre, por el efecto arrastre de la papeleta, indicó La Nación. Tiene la ventaja constitucional de que podría ser reelegido si en la general saca un voto más que su rival, ya que en la provincia no hay segunda vuelta.

Carolina Píparo, la postulante de Milei en la provincia, quedó tercera. El foco, de todos modos, sigue puesto en la interna de Juntos por el Cambio, donde Néstor Grindetti, delfín de Bullrich, se impone por una leve ventaja sobre ante Diego Santilli, el postulante de Larreta.

La precandidata presidencial argentina Patricia Bullrich de la alianza Juntos por el Cambio, habla en el escenario después de su victoria en la sede de su campaña durante un evento de la noche de las elecciones primarias, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de agosto de 2023. Foto: Reuters

En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri venció por poco más de un punto al radical Martín Lousteau, uno de los que convenció al jefe de gobierno con desdoblar la elección local y realizarla de manera electrónica. Entre ambos, obtuvieron más de 55%, lo que mantiene a JxC como la fuerza hegemónica en territorio porteño. Leandro Santoro, de UP, estaría en el 22% mientras que Ramiro Marra, el candidato de Milei, logró un 13%, de acuerdo a los primeros datos oficiales.

En la provincia, en tanto, la tensión estaba entre Diego Santilli, que jugaba en la boleta con Larreta, y Néstor Grindetti, que estaba en la papeleta de Bullrich. A pesar de las tensiones.

El periodista Jorge Lanata opinó este domingo por la noche sobre el panorama electoral post PASO e hizo referencia a los candidatos. En ese contexto, sostuvo que “estamos asistiendo al comienzo del final del kirchnerismo”.

Según el conductor de “Periodismo para todos” hay dos grandes ejes en esta elección. “El primero tiene que ver con que es la primera vez que en una elección PASO se define el candidato de la oposición. El segundo apunta a cuánto es capaz de lograr (Sergio) Massa: si supera o no el piso tradicional de peronismo. Si no llega a superar el 30%, los próximos meses van a ser complicados. Habría que preguntarse qué va a pasar con él”, indicó Lanata.

“Para mí, Milei es parecido al Partido Obrero. O sea, es entretenido para escuchar, pero puesto frente a problemas de la vida cotidiana no creo que pueda llevar adelante un gobierno. Me parece que está bien que aparezca en la Legislatura y que tenga su gente, pero no lo veo como una persona capacitada para llevar adelante un Gobierno”, sostuvo Lanata.

Para algunos analistas Milei era el voto volátil de las elecciones en octubre, ya que muchos electores del libertario pueden pasar a Bullrich, pero eso no ocurriría al revés.

Según Clarín, Milei, tendrá que asegurarse de que podrá conservar los apoyos. Aunque la montaña de votos que obtuvo habla de que la composición de su electorado cruza a toda la sociedad, Milei prendió como ningún otro candidato entre los jóvenes y los pobres.

Por otro lado, según Clarín es posible que, por primera vez en casi 80 años, la política deje de organizarse en base a la discusión entre peronismo y antiperonismo. “Eso podría ocurrir si el peronismo no consigue mejorar un resultado que, si se toman los datos de las PASO, es el peor de su historia. Si no incrementa su cosecha para el turno de octubre, quedarán cuestionadas sus condiciones para disputar el poder por primera vez desde que fue fundado por Juan Perón”, escribió el periódico.

La exPresidenta Cristina Kirchner había dicho en mayo que estas primaras serían elección de tercios y que lo importante sería entrar en la segunda vuelta. “Van a ser una elecciones atípicas, de tercios. Lo que importa es, más que el techo, el piso. Para entrar al balotaje”, indicó.

A juicio de Clarín, “Juntos por el Cambio también tiene un problema y tendrá que hacer una lectura hacia afuera y otra hacia adentro de la coalición”. “Hacia afuera, Patricia Bullrich tendrá que redefinir cómo pararse frente a un Milei con el que comparte buena parte de su discurso público. En principio, debe conservar todos los votantes de Horacio Rodríguez Larreta y también a tratar de captar los de Juan Schiaretti, y sólo así podría superar al peronismo y disputar el primer puesto con Milei. Eso quiere decir que debe hacer algo que no hizo hasta ahora: hablarle también a los votantes kirchneristas”.

Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina y candidato presidencial del partido gobernante, llega para votar en las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023. Foto: AP

Problemas con el voto electrónico

La jornada se inició con problemas técnicos con las máquinas empleadas para emitir el sufragio, María Servini de Cubría, jueza federal con competencia electoral en Buenos Aires, cuestionó la forma en que se implementó el sistema. “Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral”, afirmó en un escrito enviado a las autoridades electorales.

Servini reportó problemas de funcionamiento hasta tarde en la noche de ayer, en tanto que al inicio de la jornada de votación hoy las máquinas no funcionaban en al menos tres centros de votación de CABA. “Estoy mal, tengo más de 30 elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, jamás tuve un problema y esta vez tengo un piquete de fiscales en una escuela”, dijo la jueza en AM 910, Radio La Red.

En este sentido, la candidata de la oposición, Patricia Bullrich tuvo serios inconvenientes a la hora de votar ya que debió intentarlo siete veces, por lo que tuvieron que cambiar la máquina y tardó casi 20 minutos para emitir sus dos votos. “Me falló la máquina, voté siete veces, vinieron dos técnicos. Inclusive me pasaba una cosa muy rara porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra que no quería votar”, dijo tras emitir su sufragio.

Los posibles problemas del voto electrónico -que es usado en Argentina desde 2015- habían sido advertidos por la organización civil Vía Libre a mediados de julio cuando presentó una medida autelar que pide suspender su utilización y reponer la boleta tradicional.

Varios precandidatos depositaron sus votos en las urnas llamando a la ciudadanía a participar ante el temor de que, debido a un clima de decepción con la clase política, la abstención sea mayor que en otras primarias celebradas en el pasado.

El Presidente Alberto Fernández, quien no busca la reelección debido a la caída de su imagen en las encuestas, afirmó que “llevamos 40 años de democracia y hoy debe ser un día de alegría por las elecciones.. vayamos a votar todos porque es el modo de ejercer nuestros derechos”.

El enojo de la población tras años de inflación -la última medición de junio dio 115% interanual- que arrojó al 40% de la población a la pobreza, sumado a la inseguridad y otros problemas crónicos de la economía argentina (escasez de dólares y endeudamiento) han marcado el pulso de una campaña electoral con final abierto.

De los 27 precandidatos presidenciales que participaron de las PASO es muy probable que haya una profunda depuración y queden solamente en carrera cinco fórmulas para competir en los comicios generales del 22 de octubre.