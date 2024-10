Quién era Washington Olivetto, el fallecido publicista brasileño que fue secuestrado por Mauricio Hernández Norambuena

El publicista brasileño Washington Olivetto cobró importancia a nivel nacional en 2001 cuando fue secuestrado por una banda liderada por el exfrentista chileno Mauricio Hernández Norambuena, pero mucho antes de ese suceso, su nombre era un ícono en la publicidad no sólo en su país sino que a nivel mundial.

Fallecido el domingo a los 73 años de edad por dolencias pulmonares en el Hospital Copa Star, en Río de Janeiro, el fundador de la agencia W/Brasil, posteriormente llamada WMcCann, fue el responsable de icónicas campañas publicitarias en su país como ‘Garoto de Bombril’ o ‘Casal Unibanco’, que lo llevaron a ser considerado una “leyenda creativa”.

En el momento de su partida, sus amigos no escatimaron elogios hacia Olivetto. “Pelé es al fútbol lo que Washington Olivetto es a la publicidad brasileña. Todos los publicistas brasileños le debemos mucho a W. Él nos abrió caminos, nos mostró los atajos, puso la creatividad brasileña en lo más alto, hizo que el mundo aplaudiera nuestras ideas”, señaló el también destacado publicista brasileño Adilson Xavier.

“El más grande de todos. El Pelé de la publicidad. Y un amigo inolvidable”, opinó Joao Tikhomiroff, otro connotado hombre de la publicidad del gigante sudamericano.

Olivetto fue uno de los publicistas más afamados de Brasil a nivel mundial.

Leones y salón de la fama

En su extensa trayectoria, Washington Olivetto recibió varios premios nacionales e internacionales, en diferentes certámenes de publicidad, como Cannes Lions, donde recibió el primer león de oro otorgado a Brasil. Se convirtió en el primer latinoamericano en ingresar en el Hall of Fame de The One Club en Nueva York, entre otros reconocimientos.

En medio de su sobresaliente trayectoria, a fines de 2001 el publicista brasileño vivió uno de los episodios más duros de su vida, al ser secuestrado durante 53 días, por la cuadrilla liderada por el chileno Mauricio Hernández Norambuena.

Nacido en São Paulo el 29 de septiembre de 1951, hijo de un vendedor que le inspiró la carrera publicitaria, Olivetto empezó en el sector de la publicidad muy joven, con menos de 20 años. Empezó como becario en la agencia Harding Gimenez Publicidade (HGP), ya en el ámbito creativo.

Después pasó a Lince Propaganda, donde ganó su primer León de Bronce por la marca Deca en el SAWA Festival (Screen Advertising Worlds Agencies), el Festival Internacional de Creatividad de Cannes.

En 1975, junto con ‘P’, de la agencia DPZ, ganó el primer León de Oro para Brasil, con la pieza “Homem de mais de 40 anos” para el Consejo Nacional de Publicidad (CNP).

Ícono de la cultura popular

Al año siguiente, bajo el seudónimo de George Remington (George en referencia a George Washington y Remington en referencia a las máquinas de escribir Remington, competidoras de Olivetti - que recuerda a Olivetto), ganó su segundo León de Oro, con un trabajo freelance para el banco Bamerindus, con la película “Homem Frustrado”, sobre la seguridad en el tráfico y protagonizada por Irene Ravache. Olivetto utilizaba entonces el seudónimo porque trabajaba para DPZ, que tenía en su cartera al competidor Itaú.

Olivetto también creó el ‘Garoto de Bombril’, anuncio con más tiempo en el aire, y una figuración en el Libro Guinness.

En W/Brasil, creó una serie de anuncios que han pasado a formar parte de la cultura popular, como el trabajo para el fabricante de zapatos Vulcabras, la serie de películas con el cachorro Cofap y la pareja Unibanco, por citar sólo algunos.

En mayo de 2010, W/Brasil se fusionó con McCann, dando lugar a WMcCann. A finales de 2017, Washington se mudó a Londres con su familia y fue consultor creativo de McCann Europa hasta 2019.

Aficionado al fútbol y seguidor del Corinthians, en 1981 fue uno de los creadores del movimiento que se conoció como Democracia Corinthiana, cuando era vicepresidente del club. También publicó varios libros como “Corinthians, É Preto no Branco” y “Os piores textos de Washington Olivetto”.

Ganador de más de 50 Leones en los Leones de Cannes sólo en la categoría de Cine, Olivetto fue incluido en el “Hall of Fame” de The One Club of New York y en el “Lifetime Achievement” de los Clio Awards.

El garoto de Bombril fue una de las publicidades de mayor éxito de Washington Olivetto.

La despedida de Lula

Ante su partida, fue el propio Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien destacó la contribución del publicista a la cultura publicitaria del gigante sudamericano.

“A los 73 años, nos despedimos de Washington Olivetto, quizás el nombre más famoso de la publicidad. Creador de grandes campañas de la televisión brasileña, Olivetto ganó más de 50 premios en el Festival de Publicidad de Cannes y se dio a conocer como el cerebro del anuncio «Garoto Bombril», un personaje clásico que ha moldeado la publicidad desde los años 70″, indicó el mandatario brasileño.

Y agregó: “Su participación en empresas fue tan famosa que incluso se convirtió en una canción, ‘W/Brasil’ de Jorge Ben Jor. También fue columnista, escribiendo artículos en la prensa brasileña durante años. Washington Olivetto fue también vicepresidente del Corinthians, ayudando a fundar la Democracia Corinthiana junto a grandes nombres como Sócrates y Casagrande, durante la dictadura militar. Mis condolencias a su familia, amigos, colegas de profesión y admiradores”.