Rolexgate: Boluarte afirma que relojes de lujo los recibió en “calidad de préstamo” por parte de un “amigo”

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, abordó este viernes el cuestionado uso de un relojes de lujo marca Rolex que le ha valido una investigación en su contra, afirmando que los recibió “en calidad de préstamo de mi amigo”, en alusión al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

La declaración de la mandataria peruana se da luego de haber declarado ante la Fiscalía del Perú por cinco horas y tras los procedimientos policiales efectuados en su vivienda particular y también en su despacho presidencial por parte de la Policía Nacional de Perú, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. En la instancia, se encontró documentación de joyas y también una cartuchera de un reloj Rolex.

El allanamiento a su vivienda y al Palacio de Miraflores fue considerado por Boluarte como “arbitrario, abusivo y desproporcionado”.

Sin embargo, durante esta jornada, la jefa de Estado, señaló que “respecto a las joyas, queridos hermanas y hermanos, del Perú, todo lo que han dicho es falso”, además de asegurar que las acusaciones se tratan de “patrañas y cortinas de humo”.

En ese sentido, reconoció que “fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes, que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi waiki, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar este préstamo, los cuales ya los he devuelto”.

“Como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en las declaraciones de bienes y rentas”, aseguró respecto a los cuestionamientos en la declaración de sus propiedades.

Consultada por las declaraciones que señalaban que se trataba de “un artículo de antaño” fruto de su trabajo y si mintió al país con esa afirmación, Boluarte sostuvo que “no me refería a un regalo de un reloj Rolex. Hablaba de este, mi reloj, que le dijeron el cuarto Rolex, de mi propiedad, lo compré hace más de dos años en Davos”.

En ese sentido, también abordó las acusaciones de lujosas y costosas joyas, dando cuenta de las marcas y propiedad de sus alhajas.

“Dijeron ‘la presidenta usa una pulsera Cartier de US$45 mil’. Esta es la pulsera -dijo levantando la mano y mostrando el objeto-, de bisutería fina y es mi pulsera y la uso en forma pública y transparente. Dijeron también ‘un juego de collar y pendientes con perlas cultivadas (...) de US$ 70 mil’. Totalmente falso. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Vean la cajita, totalmente usada, la tengo hace más de ocho años conmigo y la noche del allanamiento nefasto, estaba en mi cómoda, en su cajita, ahí colocadas todas mis joyas”, manifestó.

“Dijeron también un juego de collar de oro blanco... de US$60 mil”, señaló mientras sacaba un collar de un envase, misma situación que repitió con un anillo cuestionado.

Asimismo, destacó que la demora para referirse al tema, se debió ante la recomendación de su abogado Mateo Castañeda, quien sugirió responder primeramente a los estamentos judiciales y luego abordarlo de cara a la ciudadanía.

En su alocución también tuvo palabras para los fiscales que investigan su causa judicial, solicitando que “sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias y no se conviertan en mesas de parte de alguna prensa tendenciosa, y también les pido que cesen las filtraciones indebidas, en todos los casos, no solo en el mío”. Y agregó: “Pido a todos que pasemos esta página para ocuparnos de lo que realmente importa, que es la agenda nacional”.

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante una conferencia de prensa después de su declaración ante la audiencia de la fiscalía sobre una investigación por posesión de joyas costosas, incluidos relojes Rolex y una pulsera Cartier, en Lima, Perú, el 5 de abril de 2024. REUTERS/ Sebastián Castañeda

Este jueves, el Congreso del Perú desestimó las dos mociones de vacancia presentadas en contra de Boluarte, dando nuevamente su respaldo a quien se convirtió en la primera mujer presidente de la nación luego de suceder al encarcelado Pedro Castillo. La próxima semana el gobernador Oscorima declarará ante la Fiscalía, donde deberá mostrar los relojes de lujo cuestionados.