Trump vs. Biden: Un debate tenso y marcado por las descalificaciones

Luego de semanas de duras críticas lanzadas desde ambos lados, el Presidente Donald Trump y su contendor demócrata, Joe Biden, se vieron la noche de este martes las caras en el esperado primer debate que se realizó en Cleveland, Ohio. El encuentro estuvo marcado por el caos, ya que el mandatario interrumpió constantemente al exvicepresidente, provocando un desorden criticado por los analistas.

El primer tema elegido por el presentador de la cadena Fox, Chris Wallace, fue la Corte Suprema y la nominación de Amy Coney Barrett para que llene la vacante dejada por la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg. Trump defendió a su candidata, mientras que Biden argumentó que debe ser el próximo Presidente quien llene la vacante. Como era de esperar aprovechó la oportunidad de defender el Obamacare, uno de los temas que será escuchado por la Corte una semana después de las elecciones del 3 de noviembre. “La realidad es que todo lo que ha dicho hasta aquí es mentira. Todo el mundo lo sabe”, dijo Biden, cuando discutían sobre el plan de salud.

REUTERS/Brian Snyder

El segundo tema elegido fue el coronavirus. El Presidente defendió su respuesta a la pandemia y acusó a los medios de no darle suficiente crédito por lo que ha hecho.

Biden, por su parte, argumentó que no se puede confiar en el mandatario cuando se trata del coronavirus. “Estamos a favor de una vacuna, pero no confío en él en absoluto. Sé que no confías en los científicos”, dijo el candidato demócrata hablando directamente a la cámara.

Luego pasaron a la reactivación económica. El mandatario defendió sus políticas económicas y la reapertura del país. “Él (Biden) quiere cerrar el país y yo quiero mantenerlo abierto”, señaló Trump.

(AP Photo/Julio Cortez)

El moderador Chris Wallace intentó preguntar, en medio de las interrupciones, si Trump pagó US$ 750 en impuestos federales sobre la renta en 2016 y 2017, como informó The New York Times a principios de esta semana. El mandatario finalmente respondió y dijo que pagó “millones de dólares”.

El acalorado debate que se desordenó al punto que pasaban de un tema a otro y en el que Trump se convirtió en el centro de atención. “Yo he hecho en 47 meses más que tú en 47 años”, le dijo a Biden.

Tal como se esperaba el tema racial estuvo presente en la discusión. El mandatario, hablándole a su base, volvió a destacar el concepto de “ley y orden”, que ha mantenido durante toda la crisis de las protestas raciales. Biden señaló que hay una injusticia sistémica hacia los negros, que es su base electoral.

Como se esperaba, Trump atacó a Biden por los tratos comerciales de su hijo Hunter y le dijo que había ganado miles de millones por trabajos relacionados con China y Ucrania. “China se comió tu almuerzo, Joe. Y no es de extrañar: tu hijo entra y saca miles de millones de dólares, y gana millones de dólares”, dijo Trump.

REUTERS

El Presidente llegó al debate con una desventaja en las encuestas, ya que se estima que se encuentra ocho puntos porcentuales debajo de Biden. Sin importar esta desventaja, se comportó de manera agresiva. “A veces, parecía más un interlocutor, que un participante, distrayendo e interrumpiendo tanto a Wallace como a Biden, al hacer y responder preguntas y acusar a ambos de estar confabulados”, dijo el Times. A veces, el desorden era tal que Biden le dijo: “Amigos, ¿tienen alguna idea de lo que está haciendo este payaso?”.

Biden parecía no estar alterado e incluso calificó a Trump de racista y “cachorro de Putin”. Al final, el candidato demócrata llamó a votar de manera masiva, mientras que Trump levantó el fantasma del “fraude electoral”.

Luego del debate en Cleveland, Biden hará campaña por tren este miércoles en el este de Ohio y el oeste de Pennsylvania, en un intento de poner presión al Presidente en dos estados que él ganó en 2016. Trump viajará a Minnesota, estado que perdió por unos pocos votos en 2016.