5 de octubre: las reflexiones sobre la democracia de los ministros Tohá y Cataldo por plebiscito del 88 y triunfo del No

El gobierno difundió este sábado un video en que la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el titular de Educación, Nicolás Cataldo, reflexionan sobre la democracia a propósito del plebiscito del 5 de octubre de 1988 y el triunfo del No esa jornada.

“Hace 36 años, Chile dijo No para recuperar su libertad, su derecho a elegir. Junto al ministro Nicolás Cataldo compartimos nuestras experiencias y reflexiones en torno a ese histórico 5 de octubre de 1988 en que la democracia triunfó sobre la dictadura”, escribió en X Tohá en una publicación acompañada con el video del gobierno.

“Yo tenía cuatro añitos. Yo creo que son los primeros recuerdos que tengo de niño. Mis papás se prepararon para salir, para ir a los locales de votación, a defender los votos y después toda la espera que había en la casa. Estaban todos muy nerviosos, muy preocupados de qué es lo que iba a pasar. Había mucha tensión”, recuerda Cataldo en el registro en que camina con Tohá en La Moneda.

La ministra, por su parte, apunta que en la época ella era dirigenta estudiantil y se refiere al temor que había en el ambiente.

“Lo esperable era que eso podía terminar muy mal, que no se respetara el resultado, que hubiera un baño de sangre, que volviera a haber una ola de represión. Eso era lo que estaba a la vuelta de la esquina. Entonces la verdad es que esas escenas de alegría que uno ve, no se imagina que al mismo tiempo son de mucho alivio. De mucho alivio después de una tensión. Esa felicidad no se compara con nada”, señaló .

Ad portas de los comicios municipales y de gobierno regional, ambas autoridades hacen hincapié en la importancia de los procesos electorales.

“A veces cuando se piensa que lata votar, no se piensa qué significaría no votar”, dice Tohá.

“Y lo que costó recuperar ese derecho”, complementa Cataldo.

“El derecho a tener tu opinión, el derecho a tener tu camino, es algo que sin democracia no es posible. Que cada uno puede ser como quiera, si respeta a los demás, bueno, eso es la democracia en realidad”, reflexiona la ministra.