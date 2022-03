Alcalde Carter por muerte de joven a manos de vecinos en La Florida:: “Demuestra el abandono que ha hecho el Estado de millones de chilenos”

Esta mañana el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, abordó en Radio Duna la muerte de un joven en la comuna luego de que se escondiera en una casa para evitar un asalto y vecinos lo atacaran pensando que era un ladrón.

Al respecto, sostuvo el alcalde, este hecho es una tragedia “que demuestra el abandono que ha hecho el estado de millones de chilenos, que hoy se sienten abandonados a su suerte”.

“Esto es difícil explicarlo, pero cuando la ley no cumple con el mandato de reemplazar la violencia que cada uno puede ejercer para defender sus propios derechos, naturalmente surge el impulso humano de ejercer justicia por cuenta propia”, añadió. “Eso termina en crímenes, abusos y una aberración como lo que ha ocurrido hoy día”.

En ese sentido, destacó, los vecinos involucrados en este hecho “no son personas delincuentes, no son bandas criminales, esta es gente común y corriente que trabajaba, que ha vivido como muchos chilenos con miedo durante años, y que tomó una decisión equivocada: porque no era un delincuente el que estaba en la casa de esta señora, sino que además decidieron usar un nivel de fuerza y violencia que terminó costándole la vida por lo cual van a tener que responder ante la ley”.

Según detalló el alcalde respecto a la investigación, ayer en la noche la policía detuvo a los vecinos por su presunta participación en los hechos.

“Y no tuvieron que hacer un procedimiento especial, estaban en sus casas como cualquier chileno, con mucho miedo porque se dieron cuenta que habían cometido un crimen, y hoy día están detenidos y tendrán que enfrentar la ley como corresponde”, explicó.

“Queremos hacer un llamado a la autoridad pública, de una vez por todas entender, de que la ley de la selva se impone porque nuestro sistema de justicia defiende antes a los delincuentes y después a las víctimas Son tantos los casos que la gente se empieza a defender por sí misma, y eso es es el resultado que tenemos hoy día en La Florida”, añadió.

Sobre este punto, indicó, van acompañar a las familias, “como acompañamos en otras ocasiones a personas que son víctimas de delitos”.

En cuanto a si ha podido tener conversaciones con el Presidente Gabriel Boric, Carter indicó que hasta el momento aún no.

“No hemos tenido acercamientos al minuto. La verdad es que hemos esperado que el Presidente se instale, yo no soy de aquellos que se va a dedicar a hacerle zancadillas el primer día, evidentemente yo voté por otra alternativa presidencial, pero Gabriel Boric es el presidente de todos los chilenos”, puntualizó. “Yo espero q en este tema no hayan sesgos ideológicos, porque esto no se trata ni de mano dura ni de ser tampoco generoso con el delito, se trata de defender a las víctimas”.