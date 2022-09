Balance de Carabineros por Fiestas Patrias: 305 mil vehículos han salido de la RM, se reportan más de 365 accidentes de tránsito y 12 personas han fallecido

El viernes se dio inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias en todo el país, y las autoridades estiman que desde la Región Metropolitana (RM), saldrán un total de 500 mil vehículos y 350 mil personas en buses interurbanos en dirección a diferentes regiones.

Ayer, el comandante Emilio Teixidor, de la Prefectura del Tránsito y Carreteras, había señalado que 250.000 vehículos habían dejado la RM y seis personas fallecieron a raíz de accidentes relacionados con el tránsito.

Esta jornada, el coronel Juan Carlos Rodríguez, de la Prefectura del Tránsito y Carreteras actualizó esa cifra, indicando que, hasta las 11.00 de esta mañana “casi 305 mil vehículos han salido de la capital”.

Junto con ello, se informó que hasta la fecha, se han registrando a nivel nacional 365 accidentes de tránsito, con 12 personas fallecidas y 274 personas lesionadas, Rodríguez destacó que esta es “una cifra alta”.

Además, hasta las 23:59 horas del viernes, Carabineros ha realizado 36.147 fiscalizaciones en todo Chile, donde se han hecho más de 9 mil alcotest y se ha detenido a 143 personas por conducción con ingesta de alcohol y 31 por conducción con consumo drogas.

Sumado a lo anterior, Rodríguez señaló que “más de 1.200 personas conducían a exceso de velocidad y fueron citadas a los Juzgados de Policía local respectivos”.

“Esto ha significado un esfuerzo mayor de la institución y entes del gobierno de incrementar la fiscalización. Recordemos que el año pasado, lamentablemente, al final de la jornada de las Fiestas Patrias, tuvimos que dar cuenta de más de 900 accidentes en el tránsito con más de 26 personas fallecidas”, indicó Rodríguez a CNN.

En esa línea, hizo un llamado a la responsabilidad. “Queremos hacer un llamado a la comunidad, en el sentido de poder incrementar la responsabilidad que ellos tienen como conductores y peatones”.

Asimismo, informó que durante el año pasado las causas más recurrentes de accidentes de tránsito estaban relacionadas con la “conducción en estado de ebriedad, no estar atento a las condiciones del tránsito y no mantener la distancia razonable ni prudente del vehículo que lo antecede”, no obstante, en estas fechas se sumaría un cuarto factor, “que es el peatón que transita ebrio por la vía, y que lamentablemente por la velocidad que adquieren los vehículos, han fallecido algunos peatones”.

Imagen: AgenciaUno.

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, tras participar en el Te Deum Evangélico en Puente Alto, se refirió al comportamiento en las carreteras por la salida masiva de automóviles de la RM, donde señaló que están “muy contentos” y que “nuestro plan ha sido muy exitoso”.

“Hemos podido colaborar para que las familias chilenas puedan salir de Santiago y las diferentes ciudades del país, para disfrutar este fin de semana largo”, indicó.

Asimismo, mencionó que “hemos tenido pocos accidentes y los hemos podido abordar con mucha celeridad, para poder contener cualquier emergencia que ha podido haber”.

Retorno

Las autoridades estiman que la tarde del lunes se generará un retorno masivo de vehículos a la capital. Sobre las medidas que se tomarán, el coronel Rodríguez, indicó que se seguirá el Plan de Contingencia acordado con el Ministerio de Obras Públicas.

Entre las medidas, se encuentran “restricciones de camiones, incentivos económicos y hay medidas de 3x1 en las rutas”, dijo Rodríguez.

Sobre el sistema 3x1, el coronel detalló que se ejecutará en la Ruta 5 Sur, concretamente entre el km 121 y el km 86. También en la Ruta 78, donde se contará “con más de 30 km de 3x1 para facilitar el ingreso desde el km 68 hasta el km 35″.

La medida se implementará también en la Ruta 68, en el enlace Pudahuel con el enlace Costanera. “La finalidad, es poder facilitar el ingreso de los vehículos desde las distintas regiones del país a la RM”, enfatizó el coronel.

Asimismo, hizo un llamado a planificar los viajes y en lo posible no ingresar a la RM por las mencionadas rutas el lunes en la tarde.

“El lunes, por proyección, la demanda de vehículos empieza a contar de las 14 horas hasta las 21:30 horas. Si tiene la oportunidad de no hacerlo (transitar) durante esos horarios, hágalo fuera de estos o dentro de otro día. Si puede regresar mañana, hágalo, pero evite ingresar o aumentar la congestión vehicular que va a tener este retorno”, finalizó Rodríguez.