Boric por asesinato de teniente: “Emmanuel fue un hombre valiente que no dudó en actuar para proteger a quienes más lo necesitaban”

La mañana de hoy jueves, el Presidente Gabriel Boric abordó durante la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la PDI, el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez, quien fue abatido a tiros la noche de este miércoles al intentar frustrar un asalto en Quinta Normal.

Al respecto, el Mandatario expresó sus condolencias, destacando la labor realizada por el teniente y afirmando que los responsables no van a quedar impunes.

“Emmanuel fue un hombre valiente que no dudó en actuar para proteger a quienes más lo necesitaban. Enviamos un abrazo fuerte, firme a su señora, a su familia, a su hijo, a sus amigos y, por cierto, a la institución de Carabineros de Chile”, afirmó.

“Tengan claro que tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen, lo que ya tiene consecuencias. Hay cuatro personas detenidas, además de una persona que fue abatida también por el teniente Sánchez en medio del intercambio que se dio el día de ayer”, expresó.

“En Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar”, añadió. “Y es que deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por un segundo y que son más las fuerzas que nos dan como Estado a nuestras policías, al gobierno, pero a toda la sociedad para seguir persiguiendo con fuerza la delincuencia que no nos va a ganar esta batalla”.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó sobre el asesinato que “para el gobierno, para Carabineros, para los chilenos y las chilenas, es un enorme dolor. Y así como es un dolor, es un desafío, porque el teniente Sánchez murió defendiéndose y defendiendo a los suyos, pero nosotros ahora tenemos que seguir esa labor”.

“Y así sus compañeros, en medio de la pena de anoche, continuaron las pesquisas, siguen hasta este momento y continúan avanzando en esta investigación, que ya ha dado pasos en las horas de la noche muy importantes. En este caso, como en todos los casos en que hay víctimas de homicidios, y específicamente cuando se trata de funcionarios policiales, el trabajo que hacen las policías en conjunto con la Fiscalía tiene detrás suyo todas las capacidades, todo el corazón, todo el compromiso para llegar a que haya justicia. Y este caso no va a ser la excepción”, concluyó.