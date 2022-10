Carabineros valora respaldo del gobierno en la previa del 18-O: “Son señales que nosotros bien las recibimos”

Este lunes en La Moneda se realizó una reunión de coordinación policial entre Carabineros y el Ministerio del Interior, en la previa de la tercera conmemoración del estallido social del 18 de octubre de 2019.

A la salida de la cita, el general inspector de Carabineros, Enrique Monrás, valoró las “señales” que ha dado en los últimos días el gobierno respaldando a la institución.

“Hay muchas señales, ustedes la han visto, y el trabajo ha sido permanente con el subsecretario (Manuel Monsalve) y con Ministerio del Interior para temas de control de orden público y tenemos el apoyo de él (...) Son señales que nosotros bien las recibimos (...) bien por nosotros y por nuestro personal que está día a día en el terreno”, dijo el uniformado.

En la víspera, el fin de semana, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez -acompañado por suboficiales de diversos grados y especialidades- se había reunido con los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. La cita se dio solo días después de que reflotaran antiguos tuits de los secretarios de Estado en contra de la institución; opiniones que escribieron en el marco del estallido social.

Tras el encuentro, Yáñez señaló que como institución habían recibido el “apoyo y respaldo para nuestro quehacer profesional”.

Previo a la cita, el viernes, ministro Grau había abordado sus polémicos tuits contra la institución uniformada -el 3 de octubre de 2020 tuiteó “pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado- asegurando que “fueron dichos en un contexto de mucha frustración (...) es algo que yo no comparto en la actualidad”

No era los únicos mensajes que se escribieron en la época. Otros actuales integrantes del gabinete como Julieta Brodsky (Culturas), Javiera Toro (Bienes Nacionales) y Orellana habían también redactado mensajes en contra del actuar de Carabineros, a lo que se suma la polémica por un tuit que publicó en el contexto del inicio del estallido social el actual director de Metro, Nicolás Valenzuela, bajo la consigna: “Evadir, no pagar, otra forma de luchar. #EvasiónMasiva”.

La UDI este lunes insistió en la ofensiva contra Valenzuela, enviando una carta a la gerencia de personas de Metro solicitando que se inicie una investigación por infringir el código de conducta del personal de la institución.

En fin de semana, en medio de la polémica por los antiguos posteos, el ministro de Desarrollo Social -y ex Segpres- Giorgio Jackson, había asegurado que “es importante considerar los contextos cuando se analiza lo que cada una de las personas dijo”. El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, abordó este martes los dichos del secretarios, sincerando: “no me gusta esa respuesta del ministro. Él no tiene ningún problema de doble estándar, pero cuando uno explica las cosas que se podían o no hacer en transición, donde no teníamos mayoría parlamentaria, porque estaban los senadores designados, estaba la ley de amarre por quórum, ese contexto no valió (...) es mejor pedir disculpas derechamente”.

Plan para el 18-0

Este martes Carabineros desplegará a 25 mil funcionarios a nivel nacional ante la eventualidad de que se realicen desórdenes. El plan que contempla la institución para el 18 de octubre estará centrado en detenciones a quienes cometan delitos flagrantes, el uso de tecnología -como drones y cámaras corporales- y desplegarse en zonas “históricamente” conflictivas.

Para la Región Metropolitana, por ejemplo, se tiene planificado que cerca de 5 mil policías, aproximadamente, se distribuyan en Santiago. Allí, los puntos claves serán: Plaza Baquedano, el eje cercano a La Moneda, la población La Pincoya (Huechuraba), Lo Hermida (Peñalolén), Avenida Grecia con Macul (en Ñuñoa), Villa Francia (Estación Central), la Plaza de Armas de Puente Alto y distintas zonas de Maipú.