Ministro Grau aborda sus polémicos tuits contra Carabineros: “Fueron dichos en un contexto de mucha frustración (...) es algo que yo no comparto en la actualidad”

El ministro de Economía, Nicolás Grau abordó la tarde de este viernes la polémica que surgió en torno a unos antiguos tuits que publicó en contra de Carabineros.

Durante la última hora comenzaron a difundirse en Twitter antiguas publicaciones del secretario de Estado en los cuales criticaba el rol de la policía uniformada, esto en el marco del estallido social que se produjo en Chile.

“Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado”, escribió Grau el 3 de octubre de 2020, publicación que fue criticada desde la oposición en donde se pidió que el titular de la cartera renunciase a su cargo.

Es así como horas después de que se conocieran sus publicaciones, las que posteriormente borró, Grau entregó su versión de los hechos”

“Nosotros como Gobierno respaldamos completamente a Carabineros. Carabineros cumple una función fundamental en nuestra sociedad, esos tuits fueron dichos en un contexto específico de mucha frustración, lo digo desde un nivel más personal, hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración”, explicó el secretario de Estado al ser consultado por la prensa.

En esa misma línea el titular de Economía aseguró que “por supuesto que la forma en que está dicho es algo que yo no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro, creo que es muy importante que como Gobierno contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país y eso parte, por supuesto, por respaldar la función de Carabineros”.

Sobre la razón por la cual decidió eliminar sus publicaciones en contra de la policía uniformada, Grau señaló que lo hizo, “aunque yo trato de no hacerlo en general, porque creo que uno es lo que es y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado, pero entiendo que en la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada y por eso he tomado esa decisión”.

“Cuando lo miro en retrospectiva, con los ojos de hoy, no con los de ese momento que tenían un contexto en específico, por supuesto que yo no comparto eso comentarios”, agregó.

Finalmente, el secretario de Estado reivindicó la labor de la policía: “Carabineros es una institución que es muy importante para el país, es muy importante para las personas en su día a día y, por supuesto, es importante que ejerzan su labor respetando los derechos humanos y cuidando la vida de las personas y nosotros, insisto, como Gobierno respaldamos completamente el trabajo de Carabineros y eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como ministras y ministros”.

Gobierno aborda publicaciones contra la policía

Más temprano, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo abordó la polémica en torno a los tuits de Grau, a los que se sumaron posteriormente los de otros personeros de gobierno como la ministra de Cultura, Julieta Brodsky, de la Mujer, Antonia Orellana y su par de Bienes Nacionales, Javiera Toro.

Al respecto, Vallejo, en gira por Punta Arenas, aseguró que “el llamado más importante es a sumarnos más que a la polémica, sumarnos a las soluciones y al trabajo para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, a sumarnos en el reforzamiento al trabajo de las policías que estamos haciendo ahora”.

Y remarcó que “yo creo que con hechos y no solo con palabras se juzga el compromiso del gobierno en el combate de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y el respaldo a las instituciones policiales para que hagan ese trabajo”.

Quien también se refirió al tema fue la jefa de gabinete, Carolina Tohá. La titular de Interior, consultada por los diversos tuits que habían surgido, entre ellos el del jefe de Economía, indicó que “el mismo ministro Grau se pronunció sobre el tema. Creo que fue bastante claro y yo agregaría solamente que en los días del estallido se dijeron muchas cosas en Chile y creo que muchas personas si tuvieran la oportunidad de estar ahí de nuevo, no las repetirían, entre ellos el ministro Grau que así lo expresó públicamente”.

“Y quiero decir, además, que es nítido y categórico la forma en que el gobierno del Presidente Boric valora la labor policial, la apoya y va a estar al lado suyo para que pueda desarrollarla plenamente en protección de los derechos de las personas. Que no quepa ninguna duda sobre ese punto”, cerró.