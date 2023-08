Carolina Tohá emplaza a la UDI por críticas a pacto fiscal y acusa “boicot” a propuesta del gobierno

Este martes el Presidente Gabriel Boric presentó, tras meses de espera, la propuesta de pacto fiscal del gobierno, luego de que su proyecto de reforma tributaria fuera rechazado en la Cámara.

De esta forma, el jefe de Estado confirmó que no se insistirá con la propuesta en materia de impuestos en el Senado, y que la nueva iniciativa del Ejecutivo se estructurará en torno a seis lineamientos y que buscará recaudar unos US$8.000 millones, que equivalen a 2,7% del PIB.

Desde la oposición, en tanto, criticaron el anuncio de Boric de que el Ejecutivo no ingresará para su tramitación la propuesta impositiva a la Cámara Alta. “Esto es nuevamente presentar un reforma tributaria sin cumplir con la palabra del presidente, que dijo que iba a insistir por el Senado, lo dijo en su cuenta pública”, cuestionó el jefe de los diputados UDI, Guillermo Ramírez.

“Nosotros vamos a estar muy atentos, porque si es parecida a la anterior, eso sería ilegal, y la verdad que saltarse el punto de salida (el Senado) también es una forma de corrupción”, insistió Ramírez.

Las palabras del diputado encontraron respuestas en la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien emplazó al gremialismo por restarse del diálogo tributario y los acusó de boicotear la propuesta.

“Quienes se restan de dialogar, quienes ponen como condición para hacer un esfuerzo en pensiones que les saquen un ministro que no les parece, se están restando de ese pacto, están boicoteando ese pacto”, aseguró Tohá en conversación con Radio Infinita

La secretaria de Estado, en ese sentido, apuntó que la UDI “no puede impedir que los demás sigamos en esa esfuerzo, no puede descalificar ese esfuerzo y considerarlo poco auténtico, porque ese esfuerzo ha significado reuniones, avances y propuestas de muchos sectores; no de la UDI, porque la UDI no se sentó a conversar, pero todos los que se sentaron a conversar, hoy día tienen recogidas parte de sus propuestas”.

“Es bien lamentable que en lugar de hacer un esfuerzo por contribuir a hacer un entendimiento, lo que se haga es ponerse al otro lado de la vereda a boicotearlo”, se lamentó Tohá.

Al cierre, la jefa de Interior llamó a la tienda encabezada por el senador Javier Macaya a “retomar la ruta” de dar “el paso adelante en momentos claves”.

“Creo que no es la UDI que hemos visto en muchos otros momentos claves que ha dado el paso adelante y ha dicho avancemos, ojalá retome ese ruta en algún minuto”, remarcó la ministra.