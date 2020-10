Caso Frei Montalva: Corte de Santiago autoriza alegatos de defensas de condenados Silva y Rosenberg pese a haber fallecido y estar sobreseídos

Luego de casi dos años, hoy la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó la relación del caso del expresidente Eduardo Frei Montalva. La sala —que está integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Guillermo de la Barra y Paola Plaza— será la que resuelva las casaciones y apelaciones que se presentaron luego de que el ministro Alejandro Madrid dictara condena por homicidio simple en contra de seis personas.

Los ministros deberán establecer si aumentan la condena a un homicidio calificado, como lo piden los querellantes, o si acoge la postura de las defensas, las que piden absolver a sus representados.

La vista de la causa será larga. Ayer fue el turno del relator Camilo Hidd, cuya relación se espera que dure hasta mañana. Luego el lunes y martes serán los alegatos. Hasta el momento hay más de 10 horas de puros alegatos.

Hoy en la audiencia la sala resolvió una cuestión previa. Se trata de la petición realizada por los abogados de los condenados Patricio Silva y Helmar Rosenberg. El primero fue el médico que operó por segunda vez a Frei y fue condenado por Madrid como el autor del homicidio a una pena de 10 años. El segundo fue condenado como encubridor y tuvo una pena de tres años. Silva, de 90 años, falleció el 8 de mayo de 2019 y Rosenberg el 12 de junio de este año a sus 85 años.

La solicitud de los abogados José Miguel Barahona y Pedro Doren indicaba que querían participar de los alegatos de la causa pese al sobreseimiento que ya existe sobre ambos por extinguirse su responsabilidad luego de su muerte. Pese a que los querellantes se opusieron, ayer la sala accedió a la petición.

“El tribunal considera que no obstante los fallecimientos aludidos, el cabal ejercicio del derecho de defensa ha de permitir instar para que la eventual declaración de ausencia de responsabilidad penal lo sea en razón de no haber tenido lugar el delito que dio origen a la condena o de no haber cabido participación en este al condenado y no únicamente a la circunstancia de haber sobrevenido el hecho de la muerte, pues se trata de situaciones que evidentemente son valoradas de manera diversa”, dice la resolución despachada hoy.

Al respecto Barahona valoro la decisión. “La Novena Sala de la Corte ha decidido admitir los alegatos de esta defensa, por sus recursos oportunamente interpuestos, a pesar de haber fallecido don Patricio Silva Garín haciendo expresa referencia a que ello es necesario pues está en debate la existencia misma del hecho que dio lugar a la formación de esta causa y el debido proceso. Lo anterior es garantía, para todas la partes de este juicio, de un tribunal acucioso que analizará el asunto en todos sus detalles. La familia del Dr. Silva Garín está muy conforme con aquello”, aseguró el abogado.

Este debate no es menor considerando lo lento que ha sido todo el proceso y la edad de varios de los condenados. Por ejemplo Luis Becerra, condenado como coautor a una pena de siete años, ingresó un recurso de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional. Becerra, quien tiene 87 años, busca evitar que en caso de fallecer sea sobreseído por muerte y no por absolución. Junto con eso su abogado, Rodrigo Henríquez, quiere asegurarse de poder continuar alegando en la causa en todos los pasos que faltan.