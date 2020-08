Comisario del Instituto de Criminología de la PDI por Hugo Bustamante: “En términos de desarrollo moral lo podemos entender desde una precariedad absoluta o definitivamente amoral”

Gran conmoción provocó ayer el hallazgo en Villa Alemana, Región de Valparaíso, del cuerpo sin vida de la menor Ámbar Cornejo (16), quien se encontraba desaparecida hacía ocho días.

Sus restos fueron encontrados en tres cooler plásticos enterrados en el patio de la casa de su madre y la pareja de ella, Hugo Bustamante, quien fue detenido por la Policía de Investigaciones como el principal sospechoso de la muerte de Ámbar.

Hoy la PDI entregó un perfil psicológico de Bustamante (55), quien en 2005 fue condenado por un doble homicidio -a su expareja y el hijo de 9 años de ella-, y se encontraba en libertad condicional tras cumplir 11 años de una pena de 27. En ese caso, el imputado luego de dar muerte a la mujer y el niño los metió a un tambor de agua y cal, para luego enterrarlos. Junto a ello, contaba con varios delitos en su juventud.

El comisario Gonzalo Ulloa, del Instituto de Criminología de la PDI, señaló que Bustamante es un sujeto con “falta de empatía, una conducta totalmente impulsiva, con una violencia extrema y que nos da cuenta de un sujeto con rasgos de personalidad arraigados y rígidos, desde características de sicopatía”.

“Desde el punto de vista criminológico para entender el comportamiento de un sujeto de estas características tenemos que hacer una mirada longitudinal de su historia de vida. En ese sentido tenemos algunos elementos que serían unos factores de riesgo a considerar. Sujeto que vendría de una familia disfuncional, con un padre maltratador, celópata, una madre negligente. Con abandono de su hogar a temprana edad. Con fracaso escolar, abandono escolar. Con consumo problemático de alcohol y drogas a temprana edad. Con versatilidad criminal. A temprana edad también comisión de delitos como tráficos de drogas, robos con fuerza, hurtos, robo en lugar habitado, y posteriormente lo que conocimos en 2005 el doble homicidio y su e pareja y el hijo de esta, Característico de una persona con una frialdad emocional bastante importante”, señaló el policía.

Además, Ulloa señaló que Bustamante cuenta con “Frialdad emocional. No cualquier persona al cometer un ilícito contra las personas cercena los cuerpos, las ingresa a un tambor de plástico, las mantiene en el lugar donde habita por varios días y luego enterrarla en el patio de la casa. Situación que también hace en esta ocasión”.

“Aquí estamos hablando de un sujeto que en términos de desarrollo moral lo podemos entender desde una precariedad absoluta o definitivamente amoral. Una persona que no tiene una repercusión interna de sus actos. El sujeto que es consciente, pero a pesar de eso realiza (los crímenes) de todas formas porque tiene una impulsividad muy a la base. Esto no significa que no tenga juicio de realidad conservado o que no conozca de la ilicitud de sus actos, es por esto que esconde los restos de los cuerpos de sus víctimas y hace todo un montaje para intentar evadir la acción de la justicia. Conoce bien lo que está haciendo; no obstante, lo realiza de todas formas. Y esto es porque tiene una constitución de personalidad totalmente arraigada y rígida. Y esto obedece a un desarrollo de personalidad, no es algo reactivo, no tiene que ver con una situación particular que lo superó en términos de afectividad, de emociones o desde lo cognitivo, sino que acá tenemos un funcionamiento integral en la linea antisocial y en base a las características que conocemos ligado a lo aspectos importantes de sicopatía”, explicó el policía.