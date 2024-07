Comisión de Ética de la Suprema abre investigación a ministro Sergio Muñoz por presunta filtración de fallo a su hija

La Comisión de Ética de la Corte Suprema abrió una investigación contra el ministro Sergio Muñoz, integrante del tribunal de última instancia, acusado de entregar información privilegiada en la compra de un departamento a su hija, Graciel Muñoz, abogada y jueza de Garantía.

La apertura de la indagatoria, confirmada a La Tercera por fuentes del máximo tribunal, se da luego de una denuncia presentado a la instancia -encabezada por el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y secundada por los magistrados Adelita Ravanales y Mario Carroza- por el abogado Marco Antonio Fuentes, representante de la Inmobiliaria Fundamenta, empresa a cargo de dos proyectos en los que la hija del magistrado –sancionada por teletrabajar en pandemia desde Italia– invirtió y que posterior a recibir la presunta información del juez Muñoz, decidió retirar dichas inversiones.

El caso de Muñoz ocurrió hace dos años y fue develado en diciembre de 2022 por Pulso PM. En la denuncia dirigida a Blanco por ser quien preside la Comisión de Ética, se aduce que Graciel Muñoz le señala en una conversación a Valentina Riquelme, ejecutiva de Fundamenta, que quería recuperar sus abonos al proyecto inmobiliario por presuntamente saber el resultado de una sentencia en que participó su padre y que retrasaría la entrega de los inmuebles.

“Este proceso puede durar años y no creo quiera ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”, le habría señalado la jueza Muñoz a Riquelme, de acuerdo a la denuncia estampada.

Graciel Muñoz y su padre, Sergio Muñoz.

En el documento presentado, se afirma que Graciel Muñoz habría tenido acceso al acuerdo “respecto de los recurso de casación en la forma y fondo que estaban sometidos a su conocimiento (de Sergio Muñoz, como integrante de la sala). A su vez, le da a conocer su opinión respecto al futuro del proyecto “Egaña Sustentable”, quien creía que este se iba a mantener paralizado por un largo periodo de tiempo. Todo lo cual conlleva a determinar que la información privilegiada con la que contaba el ministro Sr. Sergio Muñoz fue utilizada para intentar que su hija, Graciel Muñoz, obtuviera un beneficio económico con los dineros invertidos en los diversos proyectos de Inmobiliaria Fundamenta”.

El abogado incluye la declaración notarial que hizo Valentina Riquelme, quien comentó cómo Graciel Muñoz se hizo de cuatro departamentos y luego -tras conocer supuestamente el resultado de la sentencia- le pidió retrotraer la compra del edificio que estaba paralizado y trasladar sus abonos a otros dos inmuebles.

“Yo le expliqué que eran dos proyectos diferentes y que Eco Irarrázaval estaba a punto de escriturarse y que lo que pasaba en particular con el proyecto Eco Egaña no afectaba a otros proyectos, y que por lo demás era muy factible se pudiera reiniciar pronto. Le manifesté que seguramente había leído algunas noticias positivas en los medios de comunicación y que debíamos esperar la resolución legal. En ese momento ella me señaló: “Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto”, se lee en el escrito.

A juicio del denunciante “resulta manifiesta la vulneración del principio general de reserva por parte del ministro Sergio Muñoz. Tal como lo señalamos al entregar los antecedentes de hecho, el ministro Sergio Muñoz le da a conocer a su hija, Graciel Muñoz, quien había suscrito dos promesas de compraventa respecto de departamentos, bodegas y estacionamientos en el proyecto Egaña Sustentable, detalles importantes respecto del futuro del proyecto en cuestión”, apuntan.