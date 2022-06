¿Cómo quedaron las vacaciones escolares de invierno en Chile tras el anuncio del gobierno?

Este martes 14 de junio los ministerios de Salud y Educación anunciaron en conjunto la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de adelantar las vacaciones escolares de invierno y extenderlas a 25 días.

¿El motivo? Según explicaron las autoridades la determinación se adoptó a raíz del aumento en la ocupación de las camas UCI pediátricas debido al incremento de diversos virus respiratorios que circulan en el país (sincicial, influenzas A y B, parainfluezna y adenovirus, entre otros).

La medida se extenderá desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Los Lagos y abarcará a colegios tanto públicos como privados. En Aysén y Magallanes, en tanto, se mantendrán las tres semanas ya establecidas por el calendario escolar.

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, justificó la determinación del gobierno señalando que “no basta con las medidas puesta en el sistema sanitario, no basta con la transformación de camas adultas a pediátricas, no basta con el traslado de pacientes. Tenemos que seguir cuidándonos y también a los pequeños, pero también tenemos que tomar medidas intersectoriales. Para cuidar a la ciudadanía y en particular a los niños, como gobierno tenemos que trabajar en conjunto con otras carteras para coordinarlo (...) Las decisiones compartidas para cuidar a la población son las mejores decisiones”.

El aumento de ocupación de camas UCI pediátricas motivó a que las autoridades de gobierno adoptaran la decisión.

Entonces, ¿cuáles serán las nuevas fechas de vacaciones de inviernos de los alumnos? Bueno, según explicaron las autoridades el último día de clase del primer semestre será el 29 de junio, mientras que el retorno quedó fijado para el 25 de julio. Es decir, las vacaciones escolares de invierno se extenderán desde el 30 de junio hasta el 24 de julio del 2022.

¿Qué pasa con los jardines Jungi, Integra y VTF? En el caso de la educación parvularia, el gobierno estableció que su descanso de invierno sea entre el 30 de junio hasta el 22 de julio de 2022.

En tanto, en Magallanes y Aysén, la fecha de vacaciones será desde el 7 de julio hasta el 31 de julio, es decir, los alumnos de dichas regiones deberán retornar a clases el 1 de agosto de 2022.

Revisa a continuación las fechas informadas por el gobierno