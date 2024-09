Cordero niega preocupación por entrega de chats de Hermosilla: “Hicimos las evaluaciones y el gobierno está muy tranquilo”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó la mañana de este lunes el Caso Audio y específicamente si existe preocupación por parte del gobierno en cuanto a los chats que se podrían dar a conocer. Esto, luego de que el Ministerio Público dispusiera la entrega a la defensa del contenido íntegro del teléfono móvil incautado al abogado Luis Hermosilla.

En entrevista con Radio Pauta y consultado sobre la situación y las aristas que se podrían abrir, el titular de Justicia señaló que en esta materia “el gobierno ha hecho sus evaluaciones” desde que salió el caso.

“Nosotros hicimos todas las evaluaciones y el gobierno está muy tranquilo sobre este punto”, afirmó. Sin embargo, añadió “dada las características del rol de Luis Hermosilla, no sólo por su trayectoria profesional previa, sino que por los roles que cumplió en el pasado, roles públicos y privados, si se van a revelar buena parte de esas informaciones probable que revele una gran cantidad de conversaciones con actores del sistema político en su más amplia variedad. Muchas de ellas asociadas a su desempeño profesional, otra probablemente a gestión de terceros”.

“La ministra del Interior fue clara ayer, yo lo repito ahora: el gobierno está muy tranquilo sobre este punto, respecto de su gabinete (...) el gobierno ha tenido que hacer las evaluaciones que ha correspondido”.

Sobre esto, el ministro fue claro en afirmar que en el momento en el que encontramos, “obtener ventajas pequeñas, es decir, que a partir de determinada comunicación yo rento en otro, yo creo que sería extremadamente complicado para el sistema político en su globalidad”.

“Estamos en un momento de confianza muy serio sobre las instituciones (...) si usted se agrega que tiene un caso de alta connotación pública, donde participa un abogado reconocido, y que tiene, a propósito de desempeño profesional, contactos con personas de muy distintas instituciones y muy distintos espectros, y se revela esa información, más allá si hay delito o no hay delito, y lo que hace es que las personas terminan por confirmar esa opinión de desconfianza en las instituciones”, afirmó.

En esta línea y consultado sobre los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre el caso y la respueta por parte del abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, el titular de Justicia indicó a que su parecer el Mandatario “manifestó una opinión. Nosotros hemos explicado que en los casos de corrupción el Presidente siempre ha sido enfático sobre este tipo de situaciones”.

Asimismo, y frente a las acusaciones de que Boric habría intentado sacar ventaja con esto al apuntar a “los todopoderosos”, Cordero indicó que “vamos a entrar en un momento de una dinámica donde el debate exige ciertas precisiones, porque si no, nos vamos a quedar en una crisis institucional sobre la base de las cuñas de Twitter, y eso sería fatal”.

Por otra parte, y consultado sobre lo qué más le preocupa sobre este caso, Cordero señaló que en esto “hay una dimensión política que nadie puede desconocer y está la dimensión jurídica: la dimensión jurídica respecto a si hay o no hay delito, la manera en que se investiga, es un diálogo entre el Ministerio Público, las partes y los tribunales, pero hay una dimensión política que nadie puede desconocer, que son un conjunto de comunicaciones que se han revelado, otras que probablemente se van a revelar, que no son constitutivas de delitos, pero da cuenta de comunicaciones impropias, contactos inadecuados (...) de tde todo lo se está conociendo (lo que más me preocupa) es más bien el impacto funcional en el sistema de justicia”, afirmó.