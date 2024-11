Corte declara admisible recurso de protección presentado por exjuez Sergio Muñoz en contra de la Corte Suprema

Como admisible declaró la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de protección presentado por el ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en contra del máximo tribunal. La acción judicial del removido juez se basa en la negativa que recibió del Pleno para conocer el informe que evacuó la Comisión de Ética de dicho estamento.

A juicio de Muñoz, el actuar de sus excolegas de no acceder a entregar los antecedentes de la investigación en su contra, se basa en que los magistrados tuvieron un actuar ilegal, arbitrario y vulnerando una serie de garantías constitucionales, por lo que dedujo dicho recurso de protección.

En detalle, en el recurso ingresado por Muñoz y revelado por La Tercera este lunes, sostiene que la decisión “vulnera derechos como la igualdad ante la ley, la garantía a no ser juzgado por una comisión especial, el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar”.

La acción acogida por la Corte este martes, pedía que el tribunal de alzada solicitara un informe a la Suprema y que diera acceso al informe filan de la Comisión de Ética y que se protejan los derechos fundamentales del recurrente.

Respecto a aquello, la Corte determinó que el pleno de la Suprema deberá evacuar un informe en cinco días, además de remitir “todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso”.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago, también resolvió que será la sexta sala de ese tribunal de alzada, la que de orden de no innovar presentada en el mismo recurso de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, la que pide que mientras no se revise el fondo del recurso, la Suprema no elimine los antecedentes en el plazo establecido en ese tipo de investigaciones, el que es de tres meses.