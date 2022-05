Defensa de Nicolás López juega su última carta y apuesta a que la Corte Suprema anule el juicio que lo condenó a cárcel efectiva

Paula Vial, abogada defensora de Nicolás López, recurrió a la Corte Suprema con la finalidad de anular el juicio en que el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó al cineasta a cumplir una pena de cinco años y un día de cárcel por su responsabilidad en dos delitos de abuso sexual el pasado 16 de mayo.

La abogada acusa que hubo una infracción de garantías constitucionales de su defendido.

En un escrito de casi 100 páginas, Vial fundamenta su presentación invocando como causal principal de nulidad la contemplada en el artículo 373 del Código Procesal Penal y que se aplica “cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren actualmente vigentes”.

La presentación del recurso se concreta en el límite del plazo y luego del traspié que tuvo la defensa en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el miércoles, al haberse rechazado el recurso de amparo que presentaron para revertir la medida cautelar de prisión preventiva que se fijó en contra del condenado director.

Dentro de los argumentos planteados por la defensa del cineasta para que sea anulado el juicio, se cuestiona el testimonio de una de las víctimas señalando que “no existió en juicio prueba alguna de corroboración del relato dado”, lo que constituiría una infracción del debido proceso.

“La presunción de inocencia prevalece sobre la perspectiva de género, teniendo que demostrarse no si la víctima miente, si no, si existen elementos que corroboren su relato y que permitan destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi representado, cosa que no ocurrió en el presente juicio”, se afirma en el texto.

En abril de 2019 López fue formalizado por delitos reiterados de violación, abuso sexual y ultraje público a las buenas costumbres ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. A casi dos años, el lunes 14 de marzo de 2022 comenzó el juicio oral en que fue condenado.

El 20 de mayo López ingresó al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.