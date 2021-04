Delgado por crítica de Mañalich a Piñera: “El ánimo del Presidente fue hacer una proyección en el tiempo para que los chilenos puedan tener una vida pre Covid”

El domingo por la noche, el exministro de salud, Jaime Mañalich, dijo que el Presidente Sebastián Piñera “se equivocó” al señalar que habría inmunidad de rebaño en junio en nuestro país.

“Yo le diría que hablar hoy día, con las variantes que están apareciendo, de un objetivo de inmunidad de rebaño en el cual la vida va a volver a ser normal, no es posible (...). Yo cálculo que vamos a tener una inmunidad segura, en el sentido de que no va a ver tanta tasa de contagio en la primavera”, dijo Mañalich, añadiendo que esto pasaría de no tener nuevas variantes “significativas”, dijo Mañalich en entrevista con el programa Tolerancia Cero.

Hoy, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, fue consultado por estos dichos y señaló que “el espíritu de las declaraciones del Presidente, y así lo podemos ver refrendado en el proceso de vacunación y la gestión que hizo el mismo Presidente para que las vacunas estuviera en Chile, dan cuenta de que siempre el espíritu ha sido sacar adelante al país lo antes posible”.

Asimismo, añadió que “en ese contexto uno puede proyectar. Por eso cuando el ministro hace un análisis de lo que fue una proyección, el ánimo el gobierno, del Presidente, fue hacer una proyección en el tiempo para que los chilenos y chilenas puedan tener una vida pre Covid lo antes posible. Qué más quisiera el Presidente que las personas pudieran circular, abrazarse, poder reactivar la economía, no pensando en los grande empresarios, pensando en las Pymes, en los emprendedores, en que las personas puedan ir a sus trabajos. Ese es el sentido en que el Presidente siempre ha puesto su esperanza”.

“Esto hay que verlo en perspectiva del tiempo, esto es una pandemia inédita en el mundo, no es una pandemia chilena. Y el mundo entero tuvo que definir distintas estrategias. Algunas que fueron acertadas y otras que hubo que cambiar el rumbo, esto en el mundo completo”, agregó.

Por último, Delgado, manifestó que “la reflexión que hace el ex ministro yo creo que tiene que ver con lo mismo. Él lo dijo también en ese mismo programa, porque uno se queda con algunas frases: ‘si él Presidente dijo algo era porque yo lo asesoré’. También él fue parte en muchas decisiones. Yo creo que hoy día hay un gobierno que está haciendo todo lo necesario y posible por sacar adelante esta tarea, tan titánica como ocurre en todo el mundo”.