Desconfinamiento: suben tiempos de traslado en la RM

Un aumento sostenido en los tiempos de viaje durante la hora punta de la mañana registran algunas de las principales avenidas de Santiago, de acuerdo a un análisis de la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transportes.

El reporte, elaborado en colaboración con la plataforma Waze, tomó en consideración los minutos que demora un vehículo al atravesar dos puntos de avenidas claves de la capital: Alameda (Santiago), 5 de abril (Estación Central), Vespucio-Santa María (Recoleta), Colón-Las Hualtatas (Las Condes) y Vicuña Mackenna-Carlos Valdovinos (La Florida-San Joaquín).

Los datos indican que, si bien no se llega a los extensos periodos de desplazamiento de marzo, en todos los tramos se aprecia un incremento. ¿Y qué ocurrió esta semana, tras la gran desescalada que elevó a 50 las comunas desconfinadas? La tendencia continúa: en Recoleta se llegó a 11,7 minutos, en 5 de Abril a 9,3 minutos y en Vicuña Mackenna a 8,9 minutos.

El subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, aclaró que aunque la ciudad tiene ya al 97% de las comunas en desconfinamiento “los viajes son más rápidos de los que había en marzo”. Advirtió, además, que cuando la totalidad de las zonas estén en desconfinamiento -el próximo lunes- y se normalice la actividad económica “se proyecta que van a seguir aumentando los tiempos de viaje”.

Por ello, Domínguez explicó que a partir de este tipo de análisis y la vigilancia de las cámaras en las principales calles de la capital, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, se ajustan los tiempos de los cruces semaforizados (existen más de 3.822 en la capital) para peatones y se prioriza el transporte público en algunos ejes.

Factores que pesan

Carlos Melo, exsubsecretario de Transportes y académico de la U. San Sebastián, sostuvo que un factor que ha pesado para que no se vuelvan a presentar los extensos tiempos de viaje anteriores a la pandemia es que “todavía no hay clases presenciales en colegios ni en universidades de la capital, como también que parte de la población se encuentra en teletrabajo y no utiliza el automóvil”.

Por su parte, Ariel López, investigador del Núcleo de Movilidades y Territorios, señaló que durante los meses de confinamiento, y en las semanas recientes, se observa que los vehículos se desplazan a mayor velocidad, lo que ha tenido un impacto en la cantidad de accidentes de tránsito y, con ello, en las muertes.

López da como ejemplo que durante el primer semestre de este año hubo un total de 801 decesos en siniestros viales y, de ese total, 61 fueron ciclistas, un 32% más que el mismo periodo del año pasado. “Entre marzo y septiembre, la velocidad promedio se duplicó. Este aumento afectó, en especial, a los usuarios vulnerables”, dijo López, quien representa a la organización de ciclistas Map8.