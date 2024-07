Detectores de metales en colegios: Cataldo advierte que no resolverían los problemas aunque no se cierra a la opción

La violencia en los establecimientos educacionales en el país es un tema que se ha instalado en las comunidades educativas, a raíz de ciertos episodios de este tipo, hay colegios que han optado por instalar en sus accesos detectores de metales. En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la medida, haciendo hincapié en la importancia de resguardar la seguridad de los estudiantes y el profesorado.

En conversación con radio ADN, Cataldo dijo creer que, si la instalación de detectores de metales “le da sensación de seguridad a las comunidades educativas es importante”.

No obstante, precisó que “la evidencia internacional nos indica que no son muy útiles los detectores de metales”.

En ese sentido, el ministro afirmó que la instalación de estos aparatos significan una “inversión grande, además que tienen que hacer los propios establecimientos educacionales”.

Sin embargo, destacó que “obviamente, también hay que ser cuidadoso del resguardo (…) de derechos de los estudiantes. Pero, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es priorizar la seguridad de las comunidades educativas”.

En esa línea, reconoció que los hechos de violencia que se han registrado en los colegios son “inaceptables”, aunque señaló que “esas cosas se trabajan también con otros focos”.

“Lo que quiero decir aquí, es que nunca podemos perder de vista que estos son procesos formativos. Y cuando hablo de procesos formativos, no me refiero solamente a los estudiantes, también me refiero a la sociedad. Tenemos que aprender a convivir de una forma distinta y a resolver nuestros conflictos de una forma distinta”, sostuvo.

Cataldo insistió en que “eso no se va a resolver con un detector de metal”. Aunque reconoció que “puede ayudar a generar mejor seguridad. Puede ayudar a evitar que ingresen ciertos elementos a los establecimientos educacionales. Pero un detector de metal no va a identificar si un estudiante tiene una botella con bencina para rociarla y amenazar al director de una escuela”, aseveró.