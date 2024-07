Dorothy Pérez propone cambio en legislación de Contraloría por oficios que organismos fiscalizados no responden

La contralora general subrogante, Dorothy Pérez, asistió como invitada a la sesión de este martes de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados sobre los incendios de febrero en la Región de Valparaíso.

En su diálogo con los integrantes de la instancia, Pérez detalló las acciones de fiscalización realizadas por la Contraloría General de la República a municipios y organismos que deben operar ante emergencias.

Asimismo, la autoridad manifestó la necesidad de cambios en la legislación que rige al ente fiscalizador para evitar los oficios sin respuesta, un tema al que están también expuestos los parlamentarios.

“Se requiere un cambio en el artículo 9 de nuestra ley orgánica. ¿A qué me refiero en particular? El artículo 9 de la ley orgánica señala que la Contraloría tiene facultades para requerir a los servicios, oficiar a los servicios que nos envíen información para fiscalización. Los artículos 9 y 10 de la Ley del Congreso, a su vez, cuando les dan facultades al Congreso para oficiar, luego señalan que si no se cumple, se requiere a la Contraloría iniciar un procedimiento”, expuso Pérez.

“¿Cuál es el problema en particular con el artículo 9 de nuestra ley orgánica? Ese artículo tiene una redacción confusa en un punto que genera que si los servicios no nos responden, no está claro qué medida podemos tomar. Nosotros lo que más podemos avanzar es en un apercibimiento. Avanzamos en el apercibimiento y después no está claro si podemos multar o suspender a los servicios públicos. Nosotros tenemos clara la posición en la Contraloría y esto está claro en la jurisprudencia, pero los servicios, de acuerdo a la forma en que está redactado el artículo, se defienden diciendo que no tenemos atribuciones, que por no habernos respondido un oficio tenemos que primero hacer un sumario. Imagínense”, comentó.

En esa línea insistió en que si hay alguna modificación que “para todos los temas, sería necesario abordar, sería perfeccionar ese artículo 9″, propuesta expresada en las cuentas públicas de Contraloría.