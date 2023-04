El doble problema de tener cáncer y no vivir en Santiago: cuatro regiones no tienen oncólogos y el 76% de los especialistas está en la RM

Aquejado por fuertes dolores en su espalda, Corina Navarro (49) decidió llevar a su hijo Carlos Cerda (14) al médico. Sin embargo, en cada consulta los profesionales le decían que las molestias eran producto de “jugar mucho a la pelota”. Después de muchos exámenes y tratamientos, los doctores concluyeron que lo mejor era recurrir a un oncólogo, pero había un problema: en la Región de Tarapacá no había ningún especialista pediátrico para atenderlo, por lo que fue derivado a la Unidad de Oncología del Hospital Calvo Mackenna, en Santiago.

Y aunque los dolores aparecieron a finales de 2022, Corina cuenta que recién en febrero tuvieron el diagnóstico: “Llegamos el 14 a Santiago y al día siguiente nos dijeron que tenía un tumor entre la costilla y una vértebra de la columna. Con biopsia descubrieron que era maligno, de cáncer tipo grado dos”.

Desde entonces han permanecido en Santiago, pues es la única forma de continuar con el tratamiento. De hecho, la madre afirma que la mayoría de las personas de su región viajan hasta la capital para tratarse, pues en Tarapacá los recursos son mínimos. “En Iquique el establecimiento no cuenta con tratamiento oncológico para niños. No sé si haya para adultos. Por lo que he escuchado, cuando alguien de allá tiene un problema de cáncer se viene directamente a Santiago. Faltan especialistas para el tratamiento oncólogico y es fundamental contar con ello”.

Este no es un caso aislado, pues desde hace tiempo que las autoridades y expertos dan cuenta del déficit de especialistas para tratar el cáncer. De hecho, hay regiones que ni siquiera cuentan con uno.

De acuerdo a las cifras de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Ñuble y Aysén no hay ni un solo oncólogo. Además, fuera de la Región Metropolitana -que tiene 119 especialistas-, el resto de las regiones se reparten los otros 36 médicos (algunas apenas tienen uno o dos) para atender esta patología, que en Chile llega a un total de 155 (ver tabla).

Región Número de oncólogos Arica y Parinacota 0 Tarapacá 2 Antofagasta 3 Atacama 0 Coquimbo 2 Valparaíso 6 Metropolitana 119 O’Higgins 2 Maule 3 Ñuble 0 Biobío 6 La Araucanía 4 Los Ríos 3 Los Lagos 4 Aysén 0 Magallanes 1 TOTAL 155 <i>Fuente: Sociedad Chilena de Oncología Médica</i>

Luis Villanueva, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, advierte que “históricamente en el país siempre ha existido un déficit en el número de especialistas a nivel oncológico, no es algo reciente, sino que viene desde siempre. Y esto conlleva la disminución de recursos humanos, que en el fondo tiene que ver con la atención directa del paciente que requiera algún tratamiento sistémico, como radioterapia o inmunoterapia”

Pero la falta de especialistas no es el único problema en las regiones, sino que también el déficit de tratamientos.

Gaspar González (13) fue diagnosticado con leucemia en enero de 2022. Desde entonces viajaba a diario desde Los Ángeles a Concepción junto a su madre, Camila Cea (32), para recibir tratamiento. “Cuando nos dieron la noticia de que tenía leucemia nos dijeron que nos teníamos que trasladar inmediatamente al Hospital Regional de Concepción, porque no había oncología infantil en Los Ángeles, y si bien nosotros pasamos una oncología maravillosa en Concepción, aún así se hace poco, porque van aumentando los casos de niños con cáncer”.

Eso sí, la situación se complicó cuando los doctores concluyeron que el joven de 13 años necesitaba un trasplante que sólo se podía realizar en la capital. “Cualquier niño de cualquier parte de Chile que tenga que trasplantarse de médula ósea tiene que venir a Santiago para tratarse en el Hospital Calvo Mackena”.

En ese contexto, Francisco Chahin, director social de Fundación Camino, institución santiaguina donde se están quedando Carlos y Gaspar junto a sus madres y que justamente se creó por la escasez de tratamientos oncológicos que hay en las regiones del país, señala: “Nosotros detectamos que son muchísimos los pacientes oncológicos que necesitan trasladarse hasta Santiago para tratarse, puesto que la mayoría de las regiones no cuentan con lo necesario para hacerlo, ni en el sistema público ni en el privado. Y cuando hay, es escaso, tanto es así que como organización nos especializamos en recibir a jóvenes con cáncer que son de regiones distintas a la Metropolitana y que por la falta de especialistas, falta de centros especializados o ausencia de tratamientos adecuados en sus lugares de origen se tienen que mover hasta la capital y no cuentan con una red de apoyo o un lugar donde llegar”.

La preocupación por la falta de recursos

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis muertes registradas a nivel mundial es provocada por el cáncer. Una realidad de la que Chile también es parte. De hecho, según las estadísticas Vitales 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE), por primera vez desde que hay registros en el país los tumores ocupan el primer lugar en causas de muerte.

Por esta razón, los especialistas de salud recalcan la importancia de detectar y tratar la enfermedad a tiempo, pues eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en el país aún es un desafío entregarles atenciones oportunas a los pacientes, no solo por la falta de especialistas, sino que también de equipos.

De acuerdo a un informe enviado por el Ministerio de Salud al Senado el 27 de octubre de 2022, se estima que al año 27.732 pacientes necesitan radioterapia. Sin embargo, de acuerdo al equipamiento y al recurso humano que existe en los hospitales públicos, sólo se puede realizar el tratamiento a 7.650 personas en horario institucional. Es decir, 20.082 -72% del total- quedan sin acceder a la prestación.

Por eso las autoridades sanitarias están trabajando para acotar las brechas. De hecho, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, cuenta que “el Presidente Gabriel Boric tuvo un hermano con cáncer y nos dijo, cuando se lanzó el libro de política de cáncer, que su madre tenía que desplazarse con su hermano hacia Valdivia para atenderse”. Por eso, añade, “él nos ha hecho este llamado para aumentar la capacidad resolutiva en las regiones y no concentrarnos sólo en en Santiago o en las grandes ciudades”.

Para tratar el déficit de especialistas, la Ley Nacional del Cáncer -promulgada durante 2020- dispone la formación de cerca de 400 nuevos profesionales, además de otras medidas, como la construcción de centros de cáncer.