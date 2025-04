“El fiscal Gajardo solo buscaba figurar” y “no conocí a Hermosilla”: las declaraciones de Moreira y Wagner por la causa contra el exfiscal Manuel Guerra

Según el fiscal regional de Arica Mario Carrera desde que se hizo cargo de la investigación contra el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra, el 28 de agosto de 2024, no ha habido semana en que no haya encargado realizado o encargado una diligencia en torno a la causa.

Ya son casi ocho meses en que Carrera ha realizado varias pesquisas en una de las tantas aristas del caso Audio, buscando despejar los supuestos delitos de corrupción en los que habría incurrido el expersecutor, específicamente en la tramitación de las causas que este llevaba cuando era fiscal.

Y es que Guerra sostuvo varios diálogos con el cuestionado abogado Luis Hermosilla, quien hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. Dichas conversaciones, algunas de ellas reveladas por Ciper, fueron sostenidas en buena parte por WhatsApp y comenzaron en 2016 y se extendieron hasta 2023.

Allí, asimismo, se detectó que en el teléfono de Hermosilla había un diálogo de 2016 donde Guerra, que en ese entonces estaba a cargo del caso Penta, le decía que era urgente contactar a “Andrés” para darle salida a la principal investigación sobre financiamiento irregular de la política. Se refería a Andrés Chadwick.

Así las cosas, en las diligencias que Carrera ha realizado o que ha encargado a su equipo de trabajo están la toma de varias declaraciones, tanto de exfiscales, como de políticos vinculados al caso Penta. Entre esos trabajos, hace algunos días los investigadores tomaron los testimonios del exsubsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y el del senador UDI Iván Moreira.

MARIO TELLEZ

Iván Moreira

El senador Moreira prestó su testimonio el pasado 6 de marzo a las 9.28. Lo hizo en calidad de testigo y en sus palabras repasó las implicancias del caso Penta, donde fue imputado.

“Nunca tuve ninguna reunión con el exfiscal Guerra ni le pedí nada a través de terceras persona, la única vez que interactúe de alguna manera con él, fue en la audiencia en que formalizaron”, señaló Moreira ante la fiscalía. De hecho, recuerda, que en esa audiencia fue donde le ofrecieron la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, que consistió en fijar su domicilio y pagar $35 millones en 12 cuotas en favor del fisco, con lo que fue sobreseído.

“Acepté esta salida solo para terminar con la causa y en ningún caso por considerar que había hechos constitutivos de delito. Otra de las razones por la que acepté era que al encontrarme desaforado, la falta de mi voto en el Senado estaba incidiendo en decisiones de carácter legislativo importantes”, afirmó.

Por otro lado, Moreira apuntó sus dardos contra el exfiscal Carlos Gajardo, quien era parte del equipo que investigaba el caso Penta y quien terminó renunciando a la fiscalía por diferencias de criterio con el propio Guerra. “En esa época, el fiscal Gajardo que lideraba la investigación solo buscaba figurar como un protagonista y además se notaba un sesgo evidentemente político”.

Posteriormente, los investigadores le preguntan por su relación con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. La respuesta de Moreira fue así: “Estos temas nunca los hablé con Luis Hermosilla. Es más, nunca tuve su teléfono ni interactúe con él de ninguna manera”.

“En relación a Andrés Chadwick, nunca le pedí absolutamente nada en relación a mi caso judicial , nunca tampoco le pedí que intercediera de ninguna manera”, agregó.

“Nunca supe que Luis Hermosilla tuviese alguna cercanía o amistad con el exfiscal Manuel Guerra, por eso quiero recalcar que nunca tuve su teléfono, sabía quién era, pero jamás interactuamos. A su pregunta, si sabía que Hermosilla era amigo de muchas personas, por así decirlo él era amigo “de la mitad de Chile”, pero nunca estuve dentro de ese grupo, nunca fuimos cercanos y reitero jamás interactuamos, no me pidió nunca nada ni yo tampoco a él”, cerró.

Pablo Wagner

Días después, el 26 de marzo, fue el turno de Pablo Wagner, quien declaró ante el fiscal adjunto Anatole Larrabeiti. Wagner habló sobre su pasado laboral, previo a ingresar al mundo de la política. En sus palabras, comentó que luego de hacer un post grado en Estados Unidos estuvo 12 años “en varias empresas del grupo Penta, en gerencias y cargos directivos”.

“En 2010, me llamó el Presidente Sebastián Piñera E. y me ofreció el cargo de subsecretario de Minería. No tenía experiencia en minería, pero era un cargo que requería vasta experiencia empresarial, en diversas áreas, y en el que debían mezclarse los ámbitos internacionales, gestión empresarial variadas, tratados internacionales que implementar y llevar a cabo, aspectos legislativos, etc.”, dijo.

“Yo conocí a Sebastián Piñera el año 1994, fui asesor parlamentario de la UDI y Rn y él era senador, y como yo interactuaba mucho con la comisión de Hacienda, ahí lo conocí. Y mucho más adelante, en el final de la campaña de 2009 me pidió colaboración y recién pude apoyarlo en su cierre de campaña a petición personal de él”, agregó.

Posteriormente, aborda su relación con Carlos Délano y Carlos Lavín, los controladores del Grupo Penta y quienes fueron condenados en 2018 a cuatro años de libertad vigilada intensiva, una multa de $857 millones cada uno y cumplir con un programa de clases de ética , que hicieron en la Universidad Adolfo Ibáñez: “Los conocí al entrar a trabajar a una de las empresas de salud de Penta (Vida Tres Internacional), veíamos proyectos, desarrollo de negocios en Perú, Argentina, otras nacionales, análisis de inversiones y cada cierto tiempo hacíamos reuniones en virtud de las cuales se genera una relación muy cercana”.

Luego, asegura que nunca conoció ni a Hermosilla ni a Guerra: “Yo estuve en prisión preventiva por la investigación de Penta y luego con otras medidas cautelares, esto parte de 2015. (...) Sebastián Piñera nunca me contactó, tampoco Andrés Chadwick , a quien conocía desde la UDI y con quien éramos cercanos por trayectoria política. Tampoco conocí a Luis Hermosilla ni a su hermano”.

“Manuel Guerra era el fiscal que asumió la causa en 2016, no lo conocí más que en la audiencia de reformalización, nunca lo vi en otra ocasión más que en el juicio abreviado. Nunca he cruzado palabra con él”, añadió.

Wagner fue condenado como autor de delitos tributarios reiterados e incremento patrimonial relevante e injustificado. Cumplió una pena de dos años en libertad y tuvo que pagar cerca de $60 millones de multa.