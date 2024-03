“Este dato se tiene de octubre”: Provoste apunta a falta de “planeación” por alumnos sin matrículas

hace 51 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

La senadora DC, Yasna Provoste.

"Me parece que la gravedad no es la polémica de la cifra. La gravedad es que hoy día tengamos niños que no pueden ejercer el derecho a la educación", señaló al respecto la senadora DC e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.