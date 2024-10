General Araya declina pronunciarse sobre formalización de Yáñez, Rozas y Olate: “Somos respetuosos (de la justicia)”

El nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya, realizó este miércoles, en la ciudad de Antofagasta, su primer punto de prensa al mando de la institución.

En la oportunidad, el mandamás de la policía uniformada fue inquirido por la formalización -por presuntos delitos omisivos de apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019- de su antecesor, Ricardo Yáñez, y de los otros dos generales en retiro, Mario Rozas y Diego Olate.

“Respecto de todo lo que tiene en relación con el tema que me señalan, está viéndose en el ámbito judicial. Nosotros, y a mí como general director también, no me corresponde pronunciarme, porque está en ese ámbito, y somos respetuosos de ese aspecto (la justicia)”, recalcó.

La máxima autoridad de Carabineros además apuntó que se encontraban en la ciudad del norte “trabajando” y destacó “es lo que nos corresponde hacer, estar en terreno”.

Araya se encuentra en Antofagasta acompañando la gira regional del Presidente Gabriel Boric, que comenzó este miércoles y se extiende hasta mañana jueves.

De hecho, previo a su diálogo con los medios nacionales, el general director encabezó, junto al Mandatario y la ministra del Interior, Carolina Tohá, la ceremonia de entrega de la 2ª Comisaría de Antofagasta.

En el punto de prensa también fue consultado si coincide con la postura que manifestó antes de su salida el general (R) Yáñez, respecto a que el gobierno actual es el que más apoyo ha prestado a la institución.

“Nuestro trabajo se ha visto absolutamente favorecido, lo acaba de señalar tanto el Presidente de la República como la ministra del Interior, el aporte en materia de recursos, y que son necesarios. Teníamos parque vehicular que está obsoleto, esto es prueba de que muchos proyectos son necesarios, y tenemos una cantidad de iniciativas que son fundamentales para el desarrollo de la institución”, respondió.

Sobre el mandato de Boric para su gestión, apuntó que está centrado en “avanzar con la institución, con mucho trabajo, centrado principalmente en la ciudadanía, centrado en estos problemas que son la delincuencia, el crimen organizado, y para lo cual estamos preparados”.