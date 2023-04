General Yáñez a sospechosos del crimen del cabo Palma: “Miserables (...) no traten de esconderse, ya sabemos quiénes son y teman porque los vamos a detener”

Recordando al resto de los funcionarios policiales asesinados comenzó la alocución que la tarde de este jueves realizó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, durante el responso fúnebre del cabo primero, Daniel Palma (33). El funcionario, quien se convirtió en el mártir 1.233 de la institución murió en la madrugada tras recibir dos disparos en su cabeza en la comuna de Santiago.

En la ceremonia, que se realizó en la iglesia de Carabineros, en Providencia, , el general Yáñez tomó la palabra y se dirigió a la familia del funcionario fallecido y a los presentes. Al responso asistieron el Presidente Gabriel Boric -acompañado por la ministra del Interior-, y también los expresidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.

“Nuestros cuarteles nunca han dicho cerrado por duelo, ¿Por qué?, porque hicimos un juramento y lo hicimos ante Dios, nuestra bandera y la sociedad. Porque dedicamos nuestra vida a cuidar y proteger a los demás, en especial a los más vulnerables”, expresó Yáñez ante los presentes.

Tras mencionar a los tres funcionarios que han sido asesinados durante el último mes, Yáñez aseguró que “los lloramos, sí, tenemos rabia, sí, tenemos pena, mucha. Pero en memoria de ellos y de cada uno de nuestros mártires, tenemos el deber y compromiso de seguir trabajando y no vamos dejar de estar donde se nos necesiten, así lo hubiese querido Daniel, un carabinero que amaba su institución, que amaba la patria y amaba lo que hacía”.

Junto con eso, el general de Carabineros sostuvo que ayer, apenas tomó conocimiento de lo ocurrido, dispuso de todos los equipos especializados para que estuvieran “buscando e identificando a estos miserables”. En esa línea, agregó que “no debemos y no podemos dar más espacio para más violencia. Lo dije ayer y lo digo acá, no traten de esconderse, no traten de huir, porque ya sabemos quiénes son, y teman porque los vamos detener y deberán enfrenar todo el peso de la ley”.

Horas antes, la Fiscalía Regional Centro Norte divulgó los rostros y nombres de Carlos Alexander Cortéz Florez y Luis Alberto Lugo Machado, dos ciudadanos de nacionalidad venezolana quienes son buscados como “sujetos de interés” en esta investigación.