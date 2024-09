Gobierno pondrá suma urgencia a proyecto de ley de eutanasia esta semana

La mañana de este martes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció que el gobierno pondrá esta semana suma urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara Alta desde hace tres años.

Según detalló la titular de la cartera de Salud al ser consultada sobre el tema durante una sesión de la comisión de Salud del Senado, este “es un proyecto que el Presidente (Gabriel Boric) le ha dado prioridad”.

El pasado 1 de junio durante la Cuenta Pública 2024, el Mandatario anunció que daría urgencia e impulsaría el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos, sin embargo en aquél entonces no indicó una fecha específica de cuándo esto ocurriría ni tampoco dio detalles de los tiempos.

Valparaiso, 01 de junio de 2024 El presidente de la Republica Gabriel Boric realiza su Cuenta Publica Presidencial 2024 Raul Zamora/Aton Chile

De acuerdo a la titular de la cartera de Salud, el proyecto será tratado en la comisión de Salud del Senado, “junto con otro proyecto que para nosotros es muy prioritario y que ya ha comenzado la discusión aquí, que es la ley integral de salud mental, que son dos prioridades legislativas de este gobierno”.

“A Eutanasia efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana, entiendo que puede ser ingresada mañana, de acuerdo a lo que conversé con la subsecretaria de la Segpres”, afirmó.

En esta línea, la ministra destacó que en el Minsal hay “tres grandes grupos de prioridades”.

“Uno, que es el tema de los tiempos de espera, que también nos vamos a abocar a discutir acá. El tema de salud mental y todo lo que tiene que ver con la agenda de transformaciones del sistema, en el cual Atención Primaria es bastante fundamental, y los temas que tuvimos que legislar a raíz de las sentencias de la Corte Suprema (ley corta de isapres)”, afirmó.

Sobre este último punto, indicó que “nosotros, efectivamente, tenemos todo preparado para dar cumplimiento con lo que se comprometió en la ley corta, de cumplir los compromisos e incorporar un proyecto de ley que da fin a la cautividad antes del 1 de octubre.

“Está todo preparado para eso. Estamos en las etapas finales ya de revisión en el resto del Ejecutivo de la propuesta, y está todo encaminado para que cumplamos justamente con ese plazo”, sostuvo.

Boric y ley de eutanasia: “En esto tenemos un gran tema pendiente”

Según detalló Boric en la Cuenta Pública de junio, la decisión de dar suma urgencia a la discusión del proyecto la tomó tras recibir una carta escrita a mano de parte de Susana Moreira, una mujer que sufre de distrofia muscular y que le solicitaba autorización para tener una muerte asistida.

“En esto tenemos un gran tema pendiente”, expresó en aquél entonces el Mandatario. “Le debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales e incurables que conllevan una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades con sufrimientos físicos persistentes e intolerables que no se pueden aliviar y que él o la paciente considera inaceptable”, señaló.

“Le digo a Susana que lo que me pides no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre y en los de tantos otros invito a este Congreso a no evitar este debate”, aseveró.