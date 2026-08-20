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    Gobierno realiza primera mesa técnico política para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama: se recibirán fondos desde la CAF y el BID

    Según detalló el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, desde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se entregarán 100 mil dólares en fondos no reembolsables que serán utilizados para la etapa de preinversión.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Gobierno realiza primera mesa técnico política para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama: se recibirán fondos desde la CAF y el BID

    Este jueves sesionó la primera mesa técnico-política para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama, que sufrieron una serie de daños por el sistema frontal que enfrentó el país en julio pasado.

    La instancia contó con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; además de los biministros de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange; y su par de Economía y Minería, Daniel Mas.

    Respecto a la instancia, el ministro Quiroz explicó primero que busca “asegurar la correcta ejecución de la reconstrucción y también dar seguridad respecto de los fondos que va a haber disponible para ello”.

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    En ese contexto, detalló que existiría una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la obtención de fondos no reembolsables, para generar “un levantamiento durante las próximas 4 semanas de cuáles fueron los daños que hubo y de cuánto costaría su reposición y cuáles son los cronogramas”.

    Además de lo anterior, y en respuesta al compromiso establecido hace dos semanas con los senadores de Coquimbo Sergio Gahona y Matías Walker, la Dirección de Presupuesto va a generar un fondo “con recursos provenientes de venta o puesta en venta de activos fiscales que vamos a llevar para esta reconstrucción”.

    Con ello, desde el Ejecutivo se espera poder primero trabajar en los fondos necesarios para la reconstrucción y posteriormente reponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

    Vamos a poner en la Ley del Presupuesto también una glosa que facilite la realización de obras de reconstrucción respecto a estos fondos y también información a distintos actores”, añadió Quiroz.

    También se sumarán 100 mil dólares no reembolsables por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), los que serán utilizados para la etapa de preinversión.

    Eventuales recursos para otras regiones afectadas

    Tras el reciente sistema frontal que ha provocado serios daños en la región de Tarapacá y Antofagasta, particularmente en la comuna de Tocopilla, Quiroz fue consultado sobre si eventualmente estos fondos se podrían proyectar a otras zonas afectadas.

    “Esta mesa técnica fue coordinada cuando teníamos primero el daño inicial de la primera fase de este azote climático. Desde luego que lo que ha venido ocurriendo después se sugiere que vamos a tener que extender esto. No va a ser esta la ocasión en que lo hagamos, pero desde luego vamos como gobierno a reconstruir todo lo que haya que reconstruir”, enfatizó el ministro de Hacienda.

    “Pueden tener tranquilidad los habitantes y nuestros compatriotas que no solo nos vamos a dedicar a las viviendas, también hay temas de obras públicas, hay temas de caminos, hay temas de puentes, hay temas de conectividad, hay temas de infraestructura social y también apoyo, desde luego, y ahí economía juega un rol muy importante, a las actividades productivas de la zona para que Chile le ayude a levantarse a Chile”, concluyó al respecto Quiroz.

    Lee también:

    Más sobre:Mesa técnico políticaReconstrucciónCoquimboAtacamaSistema frontal

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