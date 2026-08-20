Nuevo balance de Senapred por lluvias y aluviones en el norte: 810 damnificados, 1.152 albergados y más de 1.300 viviendas dañadas

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, realizó esta noche un nuevo balance de la emergencia meteorológica que se registra en la zona norte del país, que hasta la fecha registra 810 personas damnificadas, 1.152 albergados y más de 1.300 viviendas dañadas.

La autoridad relevó que durante esta jornada, se ha mantenido el despliegue en terreno de autoridades encabezadas por el Presidente José Antonio Kast, junto a las instituciones del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para atender las afectaciones producto del evento meteorológico registrado entre las regiones de Arica y Parinacota y la de Coquimbo.

Esto, un día después de que el mandatario anunciara estado de catástrofe para la provincia de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, a raíz de la activación de quebradas producto del sistema frontal, lo que generó aluviones que derivaron daños en viviendas y evacuaciones.

Al respecto, Cebrián sostuvo que “si bien la Dirección Meteorológica canceló la alarma por lluvias intensas en la Región de Antofagasta, se mantienen aún vigentes los avisos por vientos normales a moderados con probabilidad de tormentas de arena en el litoral y zonas interiores entre Arica y Parinacota y Antofagasta”.

Agregó que, al momento, el balance de afectación entre Arica y Parinacota y Coquimbo arroja “810 personas damnificadas, 1.152 albergados, 276 viviendas con daño mayor, 929 con daño menor y 97 en evaluación”.

La jefa del Senapred agregó que, además, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hay 7.731 clientes sin suministro, de los cuales más de 3.700 a la Región de Antofagasta y 2.200 en la Región de Tarapacá.

Asimismo, Cebrián indicó que el Ministerio de Educación mantiene suspendidas las clases en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá y en Tocopilla, en la Región de Antofagasta.

Concluyó señalando que los esfuerzos de las autoridades en la zona “han estado concentrados en las tareas de rehabilitación de la conectividad vial y entrega de elementos de ayuda a los sectores impactados”.