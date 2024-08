Guaidó cuestiona a Boric por su posición sobre Maduro: “No reconocer el triunfo de Edmundo González es relativizar lo que pasa en Venezuela”

El expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió al Presidente Gabriel Boric luego de que este reiterara su posición de no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro tras las elecciones del pasado domingo en ese país.

El emplazamiento del expresidente encargado venezolano ocurrió tras el retorno del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien, en palabras de Boric, “arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión”.

“Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”, expresó también el mandatario en su cuenta de X.

Declaración a la que Guaidó contestó: “Gracias Presidente, muy constructiva posición. Pero no reconocer el triunfo de Edmundo González es relativizar lo que pasa en Venezuela”.

“Una transición en paz pasa por reconocer la victoria de los venezolanos. Centro Cárter ya publicó informe y usted puede constatar las actas”, concluyó el dirigente de la oposición venezolana.