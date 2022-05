Heraldo Muñoz concuerda con canciller en que participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela en Cumbre de las Américas permitiría “dialogar y eventualmente concordar temas hemisféricos donde el consenso es importante”

Hace 6 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Heraldo Muñoz, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Sin embargo, aseguró que se deben "marcar las diferencias que existen en materia de derechos humanos y democracia" y que "es estos temas, Chile no puede guardar silencio". En tanto, el ex canciller expresó que "coincide" con la canciller Antonia Urrejola en que el Presidente Boric debe participar en la instancia regional a realizarse en junio, a pesar de que estos gobiernos no sean invitados por Estados Unidos.