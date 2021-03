Izkia Siches por permiso de vacaciones: “Nos parece que es un error que hoy día estamos pagando los costos”

A un año de la pandemia de coronavirus, que ha llevado al país al confinamiento y posterior reapertura en diversas fases, los casos positivos siguen presentando cifras altas, las que son similares a las de junio de 2020.

Con más de 5.500 casos positivos y más de 30 mil casos activos, ayer el Ministerio de Salud informó medidas más restrictivas a partir de este sábado 13 de marzo, entre ellas, el adelanto del toque de queda para las 22 horas, y que toda la Región Metropolitana estará en Fase 2.

En conversación con Radio Universo, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió a los recientes anuncios del gobierno, que contemplan que toda la Región Metropolitana retroceda a fase de Transición, cerrar los gimnasios y casinos, y adelantar el toque de queda.

“Desde nuestra perspectiva, hay medidas que se debieron introducir antes, lo venimos señalando desde que partió el periodo de vacaciones es por lo menos haber limitado parte de estos permisos a regiones con muy altos avances en la pandemia. Teníamos regiones en fase 2 con camas críticas ocupadas muy altas”, dijo la médica.

Además, fue crítica del permiso de vacaciones instaurado por el gobierno, que comenzó a regir el 4 de enero y se extenderá hasta el 31 de marzo: “Las modificaciones de la fase 2 y el permiso de vacaciones sin una racionalidad, entendiendo que era necesario, nos parece que es un error que hoy día estamos pagando los costos”.

“Hay que aprender de los errores. Hoy hay muchas cosas que uno tiene la percepción de que no estamos avanzando tanto, problemáticas que creíamos que estaban resueltas en 2020 y hoy es como retornar al pasado y se vuelven a poner sobre la mesa. Lo aprendido en 2020 hay que introducirlo, el trabajo colaborativo, y esta propuesta que le hemos hecho al gobierno de remirar, de revincularnos a la ciudadanía, es una ventana de oportunidad que por lo menos como comunidad médica no queremos dejar pasar, para que justamente no estemos en 2021 expectantes de los aciertos o desaciertos del gobierno en cada una de las medidas que toma”, agregó.

Más tarde, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, al ser consultada, respondió a los dichos de Siches: “Con respecto al verano quiero decir que hay que recordar que los meses de noviembre, diciembre las personas ya estaban con una fatiga pandémica importante, teníamos problemas de salud mental y todavía tenemos problemas de salud mental importante, por lo tanto era fundamental dar ciertas libertades a las personas. Hay que recordar que muchas personas viven en pocos metros cuadrados”.

Daza agregó que “lo más importante es decir que nos tenemos que seguir cuidando en todo momento, si nosotros salimos de vacaciones tenemos que mantener las medidas de autocuidado, sabemos que más de un 88% de los brotes ocurren en la familia, ocurren en las casas, ocurren en las reuniones sociales. Lo que sí hemos visto que en el verano, al aire libre y por el agotamiento de las personas eso influyó que las medidas se relajarán y el aumento de contagios que estamos viendo hoy día”.

Sin embargo, en la mañana, en entrevista con radio Duna, Siches hizo una positiva evaluación del endurecimiento de las medidas que tomó el gobierno ayer. “Consideramos que las medidas del gobierno van en la línea correcta. Se acogieron hartas de las solicitudes que habíamos hechos como comunidad médica y las sociedad científicas. Pero nosotros no lo venimos pidiendo desde el miércoles, llevamos varias semanas presentado estos puntos dentro de la mesa social y nos parece que con la apertura que ha hecho el gobierno se abre una tremenda oportunidad. Esperamos que nos permita avanzar de forma más participativa”, dijo la especialista en Medicina Interna.

Siches también se refirió a la importancia de evaluar el Plan Paso a Paso para poder “tener mayor claridad, ya que lo más probable es que vamos a empezar muy parecido a lo que vivimos el 2020, una suerte de avance y retroceso”.

“En este nivel de desapego de las medidas, nos parece que es sumamente estratégico que las personas y los equipos de salud, conozcamos en qué condiciones se avanza y se retrocede para también tener claro cómo podemos contribuir a que nuestras comunidades avancen o retrocedan. Particularmente avanzar en las fases, para saber qué hacer para que las restricciones a las libertades sea menor”, sugirió la dirigente.

Vacunas

Sobre el proceso de vacunación en Chile, el que ha sido destacado a nivel internacional por la velocidad de entrega de dosis, principalmente a los grupos de riesgo, en Dura Siches lo calificó como “exitoso”, pero añadió que faltan algunos aspectos a considerar.

“Esperamos que completemos el plan para los mayores de 60 y enfermedades de riesgo. Entendemos que hay algunos problemas con certificados o con las personas con VIH y otros, que ojalá se puedan solucionar, pero sin duda la velocidad de inoculación y la disponibilidad de vacunas ha sido exitosa. Ojalá sigan llegando para que siga evolucionando, y así implementar otras estrategias, como inocular a niños con enfermedades de riesgo”, dijo la médico.

Sin embargo, según detalló Siches, han detectado tres tipos de problemas en torno a la contención de la pandemia. “Primero, las personas con VIH, quienes requieren de alguna lógica para mantener la confidencialidad. Espero que los equipos de salud comprendan que hay que mantener esa confidencialidad”.

“En segundo lugar, problemas de coordinación con las dosis de vacunas. Porque recordemos que estamos trabajando con dos vacunas -Pfizer y Sinovac- que requieren dos sistemas de refrigeración muy distintos. Ha pasado que, por ejemplo, se ponen una dosis de Sinovac y después no encuentran la segunda dosis correspondientes, y viceversa”, dijo sobre la inoculación en curso.

“El tercer problema, es la llegada de otras variantes, que esperamos detectarla a tiempo ya que se requiere toda una indumentaria. Tenemos el riesgo de que alguna de estas cepas con carga viral no se pueda controlar. De hecho, creo que si retrocedemos el tiempo al 2020 y decimos ‘cerremos las fronteras’, todos dirían ‘obvio, que hay que cerrar las fronteras’. Lo más probable es que al tener toda la información disponible, sea demasiado tarde, y le hemos dicho a la subsecretaria que se debe adoptar un protocolo rígido que aplique no solo a la cepa de Brasil, sino para todos”, detalló Siches, destacando la relevancia de aumentar las fiscalizaciones, sobre todo en quienes viajen al extranjero.

¿Eventual candidatura?

Sobre una eventual candidatura, en radio Duna Izkia Siches dio una respuesta abierta: “Es la ley de Murphy, porque si uno dice algo, después todo el mundo te lo va recordar cuando esté ahí de candidata presidencial. Es más que nada para no tener que desmentirme en el futuro”, dijo entre risas.

“Nosotros [Colmed] estamos enfocados muy en lo sanitario. Tenemos propuestas para el país que esperamos se tomen en cuenta. Venimos de un estallido social, estamos viviendo una pandemia, si no transformamos nuestros sistema sanitario ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Esperamos que los parlamentarios de todos los sectores nos apoyen y miren el proyecto de un mejor Fonasa que ha presentado el gobierno, porque creemos que es muy insuficiente para lo que Chile necesita”, concluyó la presidenta del Colegio Médico.