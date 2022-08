“La Contraloría ralló la papa”: Alcaldesa de La Pintana en picada contra Bermúdez por investigación de intervencionismo electoral

Una distendida entrevista sostuvo la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, en un canal de YouTube.

En la conversación, la jefa comunal abordó la investigación de Contraloría a su municipio por el supuesto intervencionismo electoral de cara al Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre. Denuncia planteada por el diputado republicano Johannes Kaiser.

En julio el órgano contralor declaró improcedente el actuar de la alcaldesa, luego de que manifestara su opción por el Apruebo en redes sociales durante ese mes. “Si bien se advirtió que las publicaciones de la especie se efectuaron a través de la cuenta privada de la autoridad comunal y no en la cuenta del municipio, sin que consten elementos que permitan aseverar que en ese acto se utilizaran recursos municipales -equipos computacionales o conexión a internet-, la referida divulgación habría sido llevada a cabo durante la jornada laboral de la aludida alcaldesa”, afirmó Contraloría ese mes.

En el canal CacoTV, Pizarro afirmó que “nunca me he hecho tan famosa en Contraloría, en una semana me cayeron seis denuncias de la ultra derecha pinochetista”. En esa línea, afirmó que “me revisaron todas las redes sociales”.

“La Contraloría ahora ralló la papa. Perdón, capaz que me manden de nuevo a la Contraloría por este programa”, dijo la edil, y agregó: “Me restringe mi libertad de expresión el contralor. Yo creo que de verdad está rallando la papa”.

“No me puedo sacar fotos con una bandera del Apruebo en La Pintana. ¿Qué onda? ¿Dónde la vio? De verdad”, cuestionó en parte de la conversación.

Con todo, el animador del programa web señaló: “En resumen, contralor, pare el hueveo”, lo que fue contestado por Pizarro: “Pare el hueveo” (sic).

La indagatoria de Jorge Bermúdez también ha sido llevado adelante contra el gobierno. En julio, abrió una investigación especial en La Moneda, particularmente en la cartera de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), que encabeza la ministra Camila Vallejo. Esto, porque el órgano estará centrado en la ejecución de la campaña que impulsa esa cartera denominada “concepto creativo y producción audiovisual en el marco”, la que corresponde a la de Chile Vota Informado, para la cual el Ejecutivo ha hecho una amplia difusión.